«Viral» έχει γίνει στο Διαδίκτυο ένα βίντεο από την Ισλανδία το οποίο δείχνει μια παρέα να παίζει βόλεϊ την ώρα που δίπλα τους κυλάει λάβα από το ηφαίστειο.

Η παρέα των Ισλανδών αποφάσισε να παίξει βόλεϊ με φόντο ένα ηφαίστειο που βγάζει πυρακτωμένη λάβα.

To στιγμιότυπο απαθανάτισε η Ρουτ Ειναρσντότιρ και το συγκεκριμένο βίντεο έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο views στο Twitter.

H Ρουτ διακρίνεται με την παρέα της να πίνουν καφέ, τυλιγμένοι με χοντρά ρούχα, καθώς η θερμοκρασία ξεπερνάει τους -12 βαθμούς Κελσίου.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋

Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR

— Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021