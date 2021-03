Δεν πέτυχε ούτε με την τέταρτη προσπάθεια: η τελευταία δοκιμαστική εκτόξευση του Starship κατέληξε και πάλι σε έκρηξη λίγο πριν από την προσεδάφιση, ανακοίνωσε την Τρίτη η SpaceX.

«Κάτι σοβαρό συνέβη» τη στιγμή της καθόδου» έγραψε στο Twitter ο ιδρυτής της εταιρείας Έλον Μασκ.

«Τουλάχιστον ο κρατήρας βρίσκεται στο σωστό σημείο!» αστειεύτηκε, αναφερόμενος στην εξέδρα όπου επρόκειτο να προσεδαφιστεί το φουτουριστικό, ατσάλινο σκάφος.

At least the crater is in the right place!

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021