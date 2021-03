Οι αναπνευστικές λοιμώξεις εμφανίζονται μέσω της μετάδοσης σταγονιδίων που περιέχουν ιό (> 5 έως 10 μm) και αερολυμάτων (≤5 μm) που εκπνέονται από μολυσμένα άτομα κατά την αναπνοή, ομιλία, βήχα και φτέρνισμα.

Τα παραδοσιακά μέτρα ελέγχου της αναπνευστικής νόσου έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν τη μετάδοση από σταγονίδια που παράγονται στο φτάρνισμα και τον βήχα μολυσμένων ατόμων.

Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό της εξάπλωσης της νόσου του κοροναϊού 2019 (COVID-19) φαίνεται να συμβαίνει μέσω της αερομεταφοράς και της μετάδοσης αερολυμάτων που παράγονται από ασυμπτωματικά άτομα κατά την αναπνοή και την ομιλία.

Τα αερολύματα μπορούν να συσσωρευτούν, να παραμείνουν μολυσματικά στον εσωτερικό αέρα για ώρες και να εισπνευστούν εύκολα βαθιά στους πνεύμονες.

Για να ξαναρχίσει η κοινωνία να είναι όπως πριν, πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της μετάδοσης αερολύματος, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής κάλυψης της μύτης και του στόματος καθώς και των τακτικών, εκτεταμένων δοκιμών για τον εντοπισμό και την απομόνωση μολυσμένων ασυμπτωματικών ατόμων.

Οι άνθρωποι παράγουν αναπνευστικά σταγονίδια που κυμαίνονται από 0,1 έως 1000 μm. Ένας ανταγωνισμός μεταξύ του μεγέθους των σταγονιδίων, της αδράνειας, της βαρύτητας και της εξάτμισης καθορίζει το πόσο μακριά θα μεταφερθούν τα σταγονίδια και τα αερολύματα στον αέρα.

Μεγαλύτερα αναπνευστικά σταγονίδια θα υποστούν βαρυτική καθίζηση γρηγορότερα από ότι εξατμίζονται, μολύνουν τις επιφάνειες και οδηγούν σε μετάδοση επαφής.

Μικρότερα σταγονίδια και αεροζόλ θα εξατμιστούν γρηγορότερα από ό,τι μπορούν να κατακαθίσουν, είναι ελαφριά και έτσι μπορεί να επηρεαστούν από ρεύματα αέρα, τα οποία μπορούν να τα μεταφέρουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Έτσι, υπάρχουν δύο κύριες δίοδοι μετάδοσης του ιού του αναπνευστικού: επαφή (άμεση ή έμμεση μεταξύ ανθρώπων και με μολυσμένες επιφάνειες) και εισπνοή μέσω του αέρα.

Ο εντοπισμός μολυσμένων ατόμων για τον περιορισμό της μετάδοσης SARS-CoV-2 είναι πιο δύσκολος σε σύγκριση με τον SARS και άλλους αναπνευστικούς ιούς, επειδή τα μολυσμένα άτομα μπορεί να είναι πολύ μεταδοτικά για αρκετές ημέρες, με συμπτώματα ή πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Αυτοί θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι παράγοντες για την εξάπλωση του SARS-CoV-2. Στην Wuhan της Κίνας, εκτιμήθηκε ότι μη διαγνωσμένα κρούσματα λοίμωξης COVID-19, τα οποία πιθανώς ήταν ασυμπτωματικά, ήταν υπεύθυνα για το 79% των ιογενών λοιμώξεων. Επομένως, οι τακτικές, εκτεταμένες δοκιμές είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την απομόνωση μολυσμένων ασυμπτωματικών ατόμων.

Given the lengthy presymptomatic phase and asymptomatic infections, a new #SciMagPerspective argues that wearing well-fitted masks, especially in enclosed indoor spaces, is important to help prevent #SARSCoV2 transmission. https://t.co/aNFshLN7Al @ScienceVisuals pic.twitter.com/LijaoUh3xk

— Science Magazine (@ScienceMagazine) June 29, 2020