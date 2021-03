Ο Χιού Γκραντ δεν διστάζει να πάρει θέση για πολιτικά ζητήματα.

Ο ηθοποιός με ανάρτησή του στο Twitter κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, για διαφθορά εν μέσω της πανδημίας της Covid-19.

Συγκεκριμένα αναδημοσίευσε ανάρτηση που κάνει λόγο για συμβάσεις που ανατέθηκαν σε εταιρείες και ιδιώτες με συνδέσμους με το Συντηρητικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Always heartwarming to watch this government exploit a pandemic to enrich their friends and donors. https://t.co/Uvxg5XavWI

