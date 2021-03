Απορρίφθηκε η έφεση του Τζόνι Ντεπ κατά της εφημερίδας «The Sun» σχετικά με δημοσίευμα που τον κατηγορούσε ότι ξυλοκοπούσε την πρώην γυναίκα του Άμπερ Χερντ.

Οι δικηγόροι του Τζόνι Ντεπ είχαν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που δικαίωνε την βρετανική εφημερίδα The Sun, που χαρακτήρισε σε δημοσίευμα της το 2018 τον ηθοποιό «Wife Beater», αναφερόμενη στην πρώην σύζυγό του και ηθοποιό, Άμπερ Χερντ.

Johnny Depp has lost his request to appeal a British court libel decision that sided with the Sun newspaper, which called him “wife beater» https://t.co/KWOFcCBKRb

— The Daily Beast (@thedailybeast) March 25, 2021