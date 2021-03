Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία «Biggie: I Got a Story to Tell», η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ρελάνς, με ταινία για την ζωή του Snik… Ναι καλά διαβάσατε.

Η ζωή του γνωστού τράπερ θα γίνει ταινία, η οποία αναμένεται να προβληθεί τον χειμώνα του 2022.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα είναι παραγωγή της Showtime Productions που έχει βγάλει την επιτυχημένη τριλογία του Bachelor και τώρα προετοιμάζεται για το «Snik The Movie» που θα απευθύνεται στους fan του γνωστού καλλιτέχνη και όχι μόνο.

Την είδηση ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Snik, ο οποίος με ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη… αφίσα, γράφοντας στα αγγλικά «Σας το είπα οτι η ζωή μου είναι ταινία».

Τι δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου;

Στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό της μέλλον με την εκπομπή Pop Up στον Alpha, το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Star, αλλά και το αν θα συμμετέχει τελικά στην ταινία που ετοιμάζει ο Snik με θέμα τη ζωή του.

Τέλος, στο αν θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία για τη ζωή του Snik είπε: «Δεν θα είμαι στην εκπομπή που θα κάνει ο Δημήτρης με θέμα τη ζωή του».

