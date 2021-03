Το τραγούδι της Ρωσίας για τον διαγωνισμό της Eurovision 2021, με τίτλο «Russian Woman» και ερμηνεύτρια τη Manizha, προκάλεσε αντιδράσεις

Η Manizha και το τραγούδι «Russian Woman» που θα εκπροσωπήσουν τη Ρωσία στον διαγωνισμό της Eurovision 2021, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για τη θεματολογία του, ωστόσο αρμόδια επιτροπή αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη (18/03) πως δεν υπάρχουν αρνητικές αναφορές στο κομμάτι.

Όλα άρχισαν όταν το εκδοτικό συμβούλιο της εφημερίδας «Veteranskie Vesti» απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, αναφορικά με το τραγούδι της Manizha.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους επικριτές, η σκηνική εμφάνιση της τραγουδίστριας προσβάλλει την αξιοπρέπεια των Ρωσίδων γυναικών και παραβιάζει την εθνική αρμονία.

Ωστόσο με βάση μια πηγή την οποία επικαλείται σε σχετική δημοσίευση το RIA Novosti, δεν εντοπίστηκαν αρνητικές αναφορές στο τραγούδι της Manizha, η οποία επελέγη για τον διαγωνισμό της Eurovision 2021 μέσω του εθνικού τελικού που έγινε στις 8 Μαρτίου.

Η νεαρή ερμηνεύτρια κέρδισε στην ψηφοφορία του κοινού του εθνικού τελικού και θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στον διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία. Γεννημένη το 1991 στο Τατζικιστάν, μια φτωχή πρώην σοβιετική δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας, η Manizha και η οικογένειά της έφυγαν για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο και εγκαταστάθηκαν στη Μόσχα τρία χρόνια αργότερα.

Ως τραγουδίστρια είναι γνωστή χάρη σε σύντομα μουσικά κλιπ στο Instagram, που συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Εκτός από τη μουσική της σταδιοδρομία, η ίδια είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και των προσφύγων. Το 2019, δημιούργησε μια εφαρμογή για κινητά με ένα κουμπί συναγερμού για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία. Τον Δεκέμβριο, έγινε επίσης πρέσβειρα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι κάποιος μπορεί να σε μισεί τόσο πολύ», λέει η τραγουδίστρια στον ανταποκριτή του BBC, Steve Rosenberg.

Russia’s #Eurovision entrant #Manizha tells me about the hate she’s receiving: “One woman wrote to me ‘I will pray that your aircraft crashes when you go to Rotterdam.’” Producer @BBCWillVernon Camera/edit @mattgodtv Camera @AntonChicherov @BBCNews @BBCWorld @bbceurovision pic.twitter.com/zPjYFwpxQ2

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 24, 2021