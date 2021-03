Εκπληκτικό εύρος φωνής, πολυάριθμα βραβεία και sold out συναυλίες σε διάσημα venues όπως το ιστορικό Carnegie Hall στο Μανχάταν είναι μερικές μόνο από τις σελίδες στο βιογραφικό της Αναστασίας Ζαννή.

Η Ελληνίδα σοπράνο που τα τελευταία επτά χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη επιστρέφει στην Αθήνα για μια πολύ ξεχωριστή ερμηνεία καθώς στις 8.00 το πρωί της 25ης Μαρτίου θα είναι εκείνη που θα ερμηνεύσει τον Εθνικό Υμνο στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ανήμερα της επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το ΓΕΕΘΑ προσκάλεσε την διεθνή σοπράνο προκειμένου να ερμηνεύσει τον Ύμνο εις την Ελευθερία, συνοδευόμενη από τη στρατιωτική μπάντα, με κορυφαίους μουσικούς από όλα τα Σώματα Στρατού, παρουσία της προεδρικής φρουράς.

Η εκδήλωση αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ποιά είναι η σοπράνο Αναστασία Ζαννή

Η Αναστασία Ζαννή γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών και είναι αριστούχος διπλωματούχος Μονωδίας. Ειδικεύτηκε επίσης στη jazz μουσική στο Royal Academy of Music του Λονδίνου ενώ, εκτός από ελληνικά, μιλά άπταιστα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά.

«Η αγάπη μου για τη μουσική πώς ξεκίνησε από τον πατέρα μου, ο οποίος λειτουργούσε ως μάνατζέρ μου, κάτι που είχε την πλάκα του… Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν Louis Armstrong, Frank Sinatra και Nat King Cole – θυμάμαι ότι ο πατέρας μου τραγουδούσε το «Mona Lisa» όταν ήμουν 5 χρόνων.

Θυμάμαι, επίσης, ότι είχα ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και πολλές φορές κρυβόμουν στη ντουλάπα λέγοντας ότι έχω ραντεβού. «Με ποιον παιδί μου;», με ρωτούσαν. «Με την Barbara Streisand», έλεγα και έτρεχα βιαστική.» είχε αφηγηθεί σε παλιότερη συνέντευξή της στο «Αμαρυσία».

Πριν από 17 χρόνια πέρασε από το ριάλιτι μουσικής του ANT1, Fame Story, ως συμμαθήτρια του Γιώργου Λιανού και των λοιπών συμμετεχόντων στην εκπομπή.

«Είμαι απρόβλεπτη και έτοιμη για νέες περιπέτειες κάθε φορά. Είμαι άνθρωπος της δράσης.» έχει δηλώσει, ενώ σχετικά με τη συμμετοχή της στον τηλεοπτικό, μουσικό διαγωνισμό είχε αναφέρει:

«Η τηλεόραση είναι ένα ισχυρό μέσο και χάρηκα που το έκανα. Τότε θεωρήθηκε εκκεντρικό και αυτό επιβεβαίωσε το χαρακτήρα μου που διψάει για διαφορετικές και καινούργιες προκλήσεις».

Στη συνέχεια η σοπράνο εκπροσώπησε με το τραγούδι της την Ελλάδα σε μεγάλα θεσμικά, καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα, σπουδαία ιδρύματα και διοργανώσεις- τόσο ως σόλο περφόρμερ όσο και στο πλευρό διάσημων καλλιτεχνών.

Η ευελιξία, η υψηλή τεχνική και το εξαιρετικό εύρος της φωνής της έχουν επιτρέψει να κινείται σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο ρεπερτόριο και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ, από την όπερα έως τη σύγχρονη μουσική.

Η ίδια δηλώνει πως αντιλαμβάνεται τις συναυλίες της ως προέκταση της προσωπικότητάς της, καθώς όπως και η συνολική της δράση περιστρέφονται συχνά γύρω από την υποστήριξη των ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων.

Ανάμεσα στις πιο λαμπρές στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας της είναι sold out ατομικές συναυλίες στο διάσημο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης το 2013, η εμφάνισή της στο Athenaeum (Βουκουρέστι, 2014) και το Keyaki Hall (Τόκιο, 2007).

Είναι μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας. Η σχέση της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την ερμηνεία του Ολυμπιακού Ύμνου, ξεκινάει από την παιδική της ηλικία όταν επιλέχθηκε μέσω ενός διαγωνισμού για να τραγουδήσει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Κάλγκαρι στον Καναδά, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Η ίδια, με την δυνατή σκηνική παρουσία και το φωνητικό της εύρος, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει εμφανιζόμενη και στους χώρους αρχαιοελληνικών θεάτρων, όπως στην Αρχαία Ολυμπία το 2012, στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας αλλά και στην Πνύκα στην σκιά της Ακρόπολης το 2012.

Υπήρξε μάλιστα οικοδέσποινα και στην τελετή έναρξης του Κλασσικού Μαραθωνίου το 2013.

Όσο την δισκογραφία της, αντανακλά και εκείνη το εύρος της φωνής της. Οι ερμηνείες της έχουν φιλοξενηθεί σε πλήθος ετερόκλητων συλλογών όπως το Buddha Bar Collection (με διασκευές στο “Tango to Evora” και “Circle of change” της Lorena McKennit που έγιναν επιτυχία σε πολλές χώρες) ενώ έχει ερμηνεύσει το παραδοσιακό τραγούδι «Τζιβαέρι» για τους Γιατρούς του Κόσμου και έχει διασκευάσει το “Days of Pearly Spencer” του Mark Almond. Καρπός της εμφάνισή της στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα ήταν ένα επιτυχημένο live άλμπουμ.

Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία όπως το Best Performance Award που έλαβε στη Σεούλ το 2008 και το βραβείο που την απένειμε Ολυμπιακή Επιτροπή το 2014 για την προσφορά της στους Αγώνες.

Η Αναστασία Ζαννή στο παρελθόν έχει επιλεγεί για να ερμηνεύσει και τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, παρουσία του πρώην προέδρου των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον, του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο αλλά και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Η.Π.Α.

Η ερμηνεύτρια έχει συμμετάσχει σε συναυλίες διεθνούς ακτινοβολίας όπως το φιλανθρωπικό γκαλά του Jose Carreras, οι Νύχτες Κλασικής Μουσικής της Δρέσδης παρέα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας ενώ έχει εμφανιστεί και ως opening act σε συναυλία της Έμα Σάπλιν.

Η Επανάσταση του ‘21

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Αναστασία Ζαννή είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διαδικτυακή εκδήλωση της ελληνοαμερικανικής ένωσης ΑΧΕΠΑ, με αφορμή την επέτειο της θυσίας των γυναικών από το Σούλι με τον περίφημο Χορό του Ζαλόγγου. Θέμα της συζήτησης ήταν “Η συμβολή των Γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση του ’21”.

Η σοπράνο ερμήνευσε ακαπέλα συνοδευόμενη μόνον από παραδοσιακά κρουστά ζίλια, τις “Σουλιώτισσες” αλλά και το αμερικανικό εμβληματικό γκόσπελ κομμάτι “Battle Hymn of the Republic”.