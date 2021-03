Αισθάνεστε πώς μερικές φορές η γάτα σας σας αγνοεί ή πως δεν είναι εκείνη το κατοικίδιό σας αλλά με έναν τρόπο ισχύει το αντίστροφο;

Η έρευνα των Atsuko Saito και Kazutaka Shinozuka εξέτασε 20 οικόσιτες γάτες μέσα στα σπίτια τους, περιμένοντας μέχρι ο ιδιοκτήτης τους να φύγει από το οπτικό τους πεδίο και έπειτα παίζοντας ηχητικά αποσπάσματα από τρεις αγνώστους να φωνάζουν το όνομά τους. Στη συνέχεια έπαιζαν την φωνή του ιδιοκτήτη τους και μετά και πάλι την φωνή ενός αγνώστου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν έπειτα την αντίδραση των γατών σε κάθε κάλεσμα, συνυπολογίζοντας διάφορους παράγοντες όπως κινήσεις αυτιών, ουράς και κεφαλιού, φωνητική απόκριση, διαστολή του ματιού και μετατόπιση στις πατούσες.

Όταν άκουγαν το όνομά τους οι γάτες επεδείκνυαν «συμπεριφορά προσανατολισμού», δηλαδή κουνούσαν το κεφάλι και τα αυτιά τους προκειμένου να εντοπίσουν από πού προέρχεται ο ήχος. Αν και έδειχναν μεγαλύτερη ανταπόκριση στη φωνή του ιδιοκτήτη τους συγκριτικά με ενός αγνώστου, αρνούνταν να μετακινηθούν όταν τις φώναζε οποιοσδήποτε από τους εθελοντές.

Research shows that cats recognise their owners’ voices but have evolved to ignore them: http://t.co/HmP7kYv0rV

— Quite Interesting (@qikipedia) November 18, 2014