Με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση η Aegean.

Συγκεκριμένα η πτήση Α31821 της Aegean πέταξε το πρωί της Τετάρτης, πάνω από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα πάνω από την Τρίπολη με σκοπό να σχηματίσει τον αριθμό «200» πάνω από τον ουρανό.

Η πτήση ξεκίνησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριο Βενιζέλο» και «ζωγράφισε» τον αριθμό 200 πάνω από την Πελοπόννησο.

Τόσο η σκέψη όσο και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζουν. Δείτε το tweet:

Today Greece is celebrating 200 years of independence. Watch Aegean Airlines draw «200» in the sky.https://t.co/GQrYqPEVWA pic.twitter.com/8M551ZqcWr

— Flightradar24 (@flightradar24) March 24, 2021