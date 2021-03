Ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα για την πανδημία θα είναι μια συνεργατική προσπάθεια των Μάργκαρετ Άτγουντ, Τζον Γκρίσαμ, Celeste Ng και άλλων συγγραφέων.

Η ιστορία ξεκινά σε μια ταράτσα του Μανχάταν το 2020, καθώς ο ιός εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και οι εύποροι εγκαταλείπουν την πόλη.

One of the first novels about the pandemic will be a collaborative effort to raise money for the @AuthorsGuild Foundation. Margaret Atwood, John Grisham, Dave Eggers and Celeste Ng will contribute to «Fourteen Days: An Unauthorized Gathering.»https://t.co/8qLPnI39ha

