Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου, είναι το πρόσωπο πίσω από τη νέα σειρά κοσμημάτων του εμβληματικού ιταλικού οίκου Bulgari, με παράδοση χρόνων στη δημιουργία ειδών πολυτελείας.

View this post on Instagram A post shared by Mary Katrantzou (@marykatrantzou)

Το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της καμπάνιας, είναι Ναταλία Βοντιάνοβα, η οποία ποζάρει με τις δημιουργίες της σχεδιάστριας, στο φακό του Γάλλου Χιούγκο Κομτ.

Για τη νέα της συνεργασία, η Μαίρη Κατράντζου δήλωσε:«Ήθελα να δώσω έμφαση στη σημασία του συμβολισμού, που έχει τις ρίζες του πίσω στην αρχαία Ρωμαϊκή και Ελληνική μυθολογία. Με γνώμονα την ιδέα της μεταμόρφωση, η πρόθεσή μου ήταν να αναδείξω το Serpenti ως ένα σύμβολο αναγέννησης, μεταμόρφωσης και ίασης».

Η capsule collection του οίκου «Bulgari Serpenti Through the Eyes of Mary Katrantzou» θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου.