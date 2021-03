Μία νεαρή σταρ από τη Βρετανία, η Μία Μπόαρντμαν κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος όπως υποστηρίζει την «κάρφωσε» στο πάτωμα και προσπάθησε να την στραγγαλίσει επειδή αρνήθηκε να κάνουν σεξ.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, το ζευγάρι είχε χωρίσει αλλά ο Μπρουκς ήταν έξαλλος και ζήλευε επειδή η Μία έβλεπε άλλους άνδρες.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής Mirror, ο πρώην σύντροφος της Μπόαντμαν άρπαξε το τηλέφωνό της και αρνούνταν να της το επιστρέψει αν δεν συμφωνούσε να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Όταν εκείνη του αρνήθηκε, της επιτέθηκε.

«Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναέβλεπα την κόρη μου ξανά» δήλωσε η νεαρή μητέρα τρομοκρατημένη στο δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε τον Μπρουκς σε 12 μήνες φυλάκιση.

