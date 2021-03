«Η εφημερίδα είναι ένα πολύ απτό πράγμα. Μερικές φορές, όταν διαβάζω μία, καταλήγει στο να την κάνω μια μπάλα. Το ευχαριστιέμαι αυτό» δήλωσε ο διευθυντής δημιουργικού στον Loewe, Jonathan Anderson, παρουσιάζοντας την κολεξιόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021 του οίκου σε έκδοση εφημερίδας, λόγω πανδημίας.

Η εφημερίδα παραδόθηκε κατ΄οίκον σε περίπου 900 καλεσμένων στο show, ωστόσο προσφέρθηκε και μαζί με τις κυριακάτικες εκδόσεις των Figaro, Le Monde, The Times of London, The New York Times και της ιαπωνικής The Asahi Shimbun.

Η ιδέα ήταν να φτάσει η συλλογή σε εκατομμύρια αναγνώστες εφημερίδων που δεν ανήκουν στο «εστιασμένο στη μόδα κοινό», το οποίο είναι ήδη εξοικειωμένο με τις δημιουργίες του οίκου.

«Γιατί, ως κοινωνία, φοβόμαστε τη μάζα;» διερωτήθηκε ο Anderson, μιλώντας στο AnOther.

«Στη μόδα, έχουμε απορρίψει την ιδέα της μαζικής πληροφόρησης ή του μαζικού καταναλωτισμού. Θέλουμε να πάει σε μία ομάδα ανθρώπων. Το show μόδας είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτό, είναι για έναν τύπο ομάδας ανθρώπων μόνο. Μερικές φορές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι γίνεται ένα αντηχείο, γιατί δεν πηγαίνει έξω από αυτό».

Η «εφημερίδα» του Loewe για την παρουσίαση της τελευταίας κολεξιόν περιλαμβάνει και απόσπασμα 26 σελίδων από το «The Affair», το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα της Danielle Steele, της αμερικανίδας συγγραφέα ρομάντσων (έχουν πωληθεί έως σήμερα περισσότερα από 800 εκατομμύρια αντίτυπα).

Η δράση του «The Affair» εκτυλίσσεται σε ένα μυθοπλαστικό περιοδικό μόδας, το The Mode· σύμφωνα με τον οίκο, το μυθιστόρημα αιχμαλωτίζει «τη τρέχουσα χρήση της ποπ κουλτούρας της μόδας», τον τρόπο με τον οποίο μυθιστορήματα και ταινίες, βασισμένες στη βιομηχανία της μόδας, έχουν «διευρύνει την πρόσληψη από το κοινό αυτού που προηγουμένως θεωρείτο ενδιαφέρον για μια μικρή ομάδα ανθρώπων».

«Μου αρέσει που είναι τόσο παραγωγική, το ότι γράφει έξι βιβλία τον χρόνο» είπε ο Anderson, επισημαίνοντας ότι αυτό το είδος ανάγνωσης αντικατοπτρίζει την πρόσφατη εμμονή μας με τις τηλεοπτικές σειρές.

«Νομίζω ότι οι (τηλεοπτικές) σειρές είναι η νέα (κινηματογραφική) ταινία. Όταν βλέπουμε τη “The Crown” ή την “Emily in Paris”, η συναρπαστική πλοκή σε κάνει να συνεχίζεις να βλέπεις, ακόμη κι αν είσαι πολύ κουρασμένος. Είναι αυτή η ντρόγκα που είναι. (Η μόδα) θα έπρεπε να είναι καθρέφτης του πώς αλλάζουν τα μίντια».

Το Show in the News – μιας και το show για την παρουσίαση της κολεξιόν σε φυσικό χώρο αποφασίστηκε να μην γίνει – είναι αναφορά σε έναν πιο γενικευμένο εθισμό, τον ίδιο τον κύκλο των ειδήσεων.

«Μ’ έναν τρόπο, οι ειδήσεις έχουν γίνει η μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά που υπήρξε ποτέ. Τα πάντα καταναλώνονται από τις ειδήσεις» υπογράμμισε ο Anderson.

«The Loewe Show Has Been Cancelled» ήταν ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της «εφημερίδας» του Loewe και ο Anderson συνέχισε:

«Εδώ, νομίζω ότι υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον στη λέξη “cancelled (ακυρώθηκε)”. Στην ουσία, αυτό που αποφεύγουμε στη μόδα είναι το να ακυρώνεται ένα show».

Επειδή θεωρεί ότι το σήμερα είναι μια συναρπαστική στιγμή για όλους που είναι σε θέσεις υπευθύνων δημιουργικού – ειδικά στη μόδα –, ο Anderson είπε ότι «η κατάλληλη περίσταση είναι το μόνο που υπάρχει».

Γι’ αυτό τον λόγο, η τελευταία κολεξιόν είναι ένα ηλεκτροσόκ ενέργειας, μια ωδή στον «ηλεκτρισμό» του να ντύνεσαι. Μπροστά από τον φακό της Fumiko Imano, το μοντέλο Freja Beha Erichsen εμφανίζει τολμηρά γεωμετρικά μοτίβα – σε σπορ αποχρώσεις κίτρινου, μπλε και ροζ –, πομ-πομ, πούλιες και υπερμεγέθεις διακοσμητικές αγκράφες.

«Έχει ανοίξει ο διακόπτης της ηδυπάθειας» αναφέρεται στο κείμενο για την κολεξιόν.

«Οι άνθρωποι απεγνωσμένα θέλουν να έχουν ξανά μια απτή σχέση με τον κόσμο» τόνισε ο Anderson.

«Οι νεότεροι θα σπρώξουν τα πράγματα να ανοίξουν. Μπορώ να δω ότι θα υπάρξει ξανά γέννηση του νάιτ κλαμπ. Αν εγώ θέλω απεγνωσμένα να πάω σε νάιτ κλαμπ, μην προσπαθήσετε καν να φανταστείτε πώς νιώθει ένας δεκαεξάρης. Υπάρχει μια παρόρμηση να βρουν νέες υποκουλτούρες έξω από τα ψηφιακά μίντια. Ό,τι συνέβαινε πριν την πανδημία, αν δεν είναι καλό, δεν θα επιβιώσει. Όταν διατηρείς πράγματα σε μηχανική υποστήριξη, καταλήγεις να μη μαθαίνεις».

