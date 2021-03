Η απροσδόκητη συνεργασία περιέχει ένα ζευγάρι ψωμένιες παντόφλες, ένα πακέτο πολυτελών στιγμιαίων ζυμαρικών και δύο μπλούζες. Μήπως σας άνοιξε η όρεξη για παριζιάνικη μόδα;

Προσθέτοντας άλλη μια «περίεργη» συνεργασία στο βιογραφικό του , μετά τα πολύ μεγάλα adidas Superstars του, ο Εσθονός ράπερ Tommy Cash επέστρεψε ξανά με κάτι καινούργιο. Αυτή τη φορά, ο μουσικός έχει συνεργαστεί με τον οίκο Maison Margiela για μια σειρά από παντόφλες σε σχήμα ψωμιού, συν-επώνυμα στιγμιαία ζυμαρικά και ρούχα.

Το trompe l’œil Loafers μοιάζει με φρεσκοψημένα ψωμιά, με το μπλουζάκι Cash και το μαρκάρισμα της Margiela στο επάνω μέρος. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο εμπορικών προϊόντων, οι παντόφλες είναι «εργονομικές, ρεαλιστικές και πραγματικά άνετες» και «τα πόδια σας θα σας ευχαριστήσουν που κερδίσατε τίμια το ψωμί σας».

