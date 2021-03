Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι διατεθειμένη να μιλήσει για όλα, αρκεί να μπορέσει να το κάνει υπό τους δικούς της όρους.

Το Entertainment Tonight μετέδωσε πως η ποπ σταρ νιώθει ευγνωμοσύνη για το μαζικό ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση που λαμβάνει από θαυμαστές αλλά και συναδέλφους της τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears».

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα το κίνημα #FreeBritney, που ζητά ουσιαστικά την απελευθέρωση της τραγουδίστριας από την «επιτροπεία» του πατέρα της Τζέιμι Σπίαρς, την έχει βάλει σε διαδικασία να σκεφτεί την πιθανότητα παραχώρησης μιας μεγάλης συνέντευξης στην οποία θα μιλούσε για όλα, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα και το όνομα της Όπρα Γουίνφρεϊ.

«Ποτέ δεν της άρεσαν οι συνεντεύξεις αλλά αν αποφασίσει να το κάνει η Όπρα θα ήταν η πρώτη της επιλογή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της αλλά όταν το αποφασίσει θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα πριν μπορέσει να το κάνει» ανέφερε η ίδια πηγή επισημαίνοντας πως η σταρ είναι ευγνώμων για την αγάπη που λαμβάνει.

«Είναι πολύ πιο χαρούμενη τελευταία και νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς το κύμα συμπαράστασης είναι τεράστιο. Το ντοκιμαντέρ προκάλεσε τεράστιο κύμα αγάπης. Παρόλο που δεν έχει καταφέρει να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί όσον αφορά το καθεστώς επιτροπείας της, λαμβάνει εκατομμύρια μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νιώθει πως πλέον ο κόσμος έχει πιο σωστή εικόνα για εκείνη».

Τον τελευταίο καιρό, μετά την συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για μια παρόμοιου, εξομολογητικού ύφους συνέντευξή της Σπίαρς με την διάσημη συνεντευξιάστρια.

People want Oprah’s next interview to be Britney Spears https://t.co/Cu6qNb68Zs

— The Independent (@Independent) March 9, 2021