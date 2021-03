Νέες διαστάσεις παίρνει ο πόλεμος των βρετανικών ταμπλόιντ με την Μέγκαν Μαρκλ, καθώς όπως έγινε γνωστό η βρετανική Sun είχε προσλάβει ιδιωτικό ντετέκτιβ προκειμένου να «σκαλίσει» το παρελθόν της ίδιας και της οικογένειας της.

Για «άπληστες πρακτικές» στα βρετανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι σχολιάζοντας την πρόσληψη του ιδιωτικού ντεντέκτιβ από την εφημερίδα «Sun» το 2016, για να κατασκοπεύει αυτήν και την οικογένειά της.

Ο Νταν Χανκς, ο οποίος ζει στο Λος Άντζελες, δήλωσε στην ιστοσελίδα «Byline Investigates» ότι συνέταξε μια έκθεση 90 σελίδων για το μελλοντικό μέλος της βασιλικής οικογένειας τον Οκτώβριο του 2016, λίγο αφότου η εφημερίδα «Sun» έμαθε για τo δεσμό της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Πολλές από τις πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια του ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας στις ΗΠΑ είναι απόρρητες: φέρεται να περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνων συγγενών, βασικές πληροφορίες για τον πρώην σύζυγό της καθώς και τον προσωπικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Μέγκαν Μαρκλ.

Προφανώς, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νόμιμα, ωστόσο ο ιδιωτικός ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι άντλησε το υλικό του από μια βάση δεδομένων η οποία ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθεί για δημοσιογραφικούς σκοπούς.

Ο Χανκς υποστήριξε στους «New York Times» πως η εφημερίδα «Sun» τον έβαλε να υπογράψει μία επιστολή που να δηλώνει ότι δε θα χρησιμοποιούσε παράνομες μεθόδους για να εντοπίσει ανθρώπους ή να ψάξει στο παρασκήνιο:

«Μετά όμως οι δημοσιογράφοι μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: «Αλλά εάν θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, συνεχίστε να το κάνετε με πονηρό τρόπο»».

The Sun, one of Britain’s most popular tabloids, paid more than $2,000 to a Los Angeles private investigator who improperly handed over a trove of personal details about Meghan Markle and her family in 2016, when she first began dating Prince Harry. https://t.co/OqrNZ8CmJX

— The New York Times (@nytimes) March 18, 2021