Υπάρχει κάτι που όπως φαίνεται μοιράζονται αυτή τη στιγμή singles και ζευγάρια σε όλο τον κόσμο: την παρατεταμένη αποχή από το σεξ.

Κοινωνική αποστασιοποίηση και lockdown έχουν αφήσει πολλούς singles χωρίς ραντεβού, νέες γνωριμίες, άρα και σεξ. Αλλά και οι ζευγαρωμένοι δεν τα πάνε καλύτερα καθώς η νέα, συνεχής πρόσβαση στο άτομο με το οποίο κάνουν συνήθως σεξ δεν έχει φέρει περισσότερη δράση.

Φυσικά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναρίθμητοι λόγοι για να είναι κανείς ανήσυχος και για πολλούς η έλλειψη σεξ περνάει στα ψιλά. Για αρκετούς όμως η έλλειψη σεξουαλικής δραστηριότητας ή η χαμηλή ερωτική επιθυμία προκαλούν μπόλικο επιπλέον στρες και μια κρίση πίστης στο σεξουαλικό τους μέλλον.

Θα μπορούσε κανείς να δει αυτό που συμβαίνει θετικά: μετά από τόση αποχή σίγουρα μια «ηλεκτρισμένη», γεμάτη σεξ εποχή θα πρέπει να είναι στα χαρτιά. Οι πιο αγχώδεις και όσοι βρίσκονται σε σχέση ίσως δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν έτσι την κατάσταση, ανησυχώντας για τυχόν μακροχρόνιες επιπτώσεις.

I don’t want to bake bread I want to go outside and have sex

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν μένεις ένα χρόνο εκτός παιχνιδιού;

Προφανώς και δεν μιλάμε για όλους τους singles όταν αναφερόμαστε στην αποχή από το σεξ. Με διάφορους τρόπους, όσοι δεν βρίσκονταν σε σχέση όταν ξέσπασε η πανδημία κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές και συναισθηματικές τους ανάγκες χωρίς να ρισκάρουν πολύ την υγεία τους.

Αν η «εποχή του ζευγαρώματος»- η επιθυμία να βρει κανείς σύντροφο για να περάσει τον χειμώνα- είναι κάτι όντως υπαρκτό τότε είναι πολύ πιθανό πως ο κορωνοϊός την ενέτεινε.

Έτσι, κάποιοι που συνήθως δεν θα συμμετείχαν στο χειμερινό…τελετουργικό έκαναν σχέση για να αποφύγουν την έκθεση σε πολλούς διαφορετικούς πιθανούς εραστές. Κάποιοι άλλοι, όταν αποφάσισαν ότι έπρεπε να βρουν ταίρι για την πανδημία ήταν ήδη πολύ αργά.

Καλώς η κακώς η μοναξιά που έφερε ο κορωνοϊός ανάγκασε πολλούς- ιδιαίτερα αυτούς που μένουν μόνοι- να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να επαναξιολογήσουν τα πράγματα.

Ή να κάνουν… λίστες! Λίστες με τις ερωτικές επιθυμίες που θα πραγματοποιήσουν αμέσως μόλις δοθεί ευκαιρία.

Συνήθως υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός μεταξύ singles και ζευγαριών σχετικά με το ποιος τα περνάει χειρότερα. Αυτό συνεχίστηκε και στο lockdown με όσους βρίσκονται σε σχέση (και πολύ περισσότερο όσους έχουν παιδιά) να εκφράζουν μια δόση ζήλιας για τους αδέσμευτους και τον χρόνο οι τελευταίοι έχουν για τον εαυτό τους.

Παρόλο που οι λόγοι για τους οποίους singles και ζευγάρια δεν κάνουν πολύ σεξ αυτή τη στιγμή διαφέρουν, όλοι τους έχουν κάτι κοινό: την ανάγκη για μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στον χρόνο που περνάνε παρέα με κάποιον και στον χρόνο που περνάνε με τον εαυτό τους.

I just got my wife a giant ice coffee from my trip to the outside world so don’t tell me I don’t know a thing or two about foreplay.

— WTFDAD (@daddydoubts) April 22, 2020