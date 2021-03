Βρετανοί κορυφαίοι σχεδιαστές μόδας θέλουν το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα απαγορεύσει την πώληση αληθινής γούνας.

Οι σχεδιαστές υπογραμμίζουν την ικανότητά τους να «ακμάζουν, χωρίς να είναι συνεργοί στα δεινά που προκαλούνται από το εμπόριο γούνας» και αναφέρουν την «φθίνουσα ζήτηση» για πραγματική γούνα από καταναλωτές και λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Some of Britain’s top designers want the U.K. to become the first country in the world to ban the sale of real fur. https://t.co/GhVZ56VkV3

