Το «Beauty of Being Deaf» είναι μια νέα ταινία μικρού μήκους τριών λεπτών από τον Man που γιορτάζει τα καλά πράγματα για όσους είναι κωφοί ή έχουν προβλήματα ακοής. Ο ίδιος έγραψε, σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε προσωπικά την ταινία. Η ταινία κυκλοφορεί σε συνδυασμό με μια νέα σειρά κοσμημάτων που έκανε ο Man σε συνεργασία με την Private Policy New York, η οποία επισημαίνει και αναδεικνύει τα ακουστικά βαρηκοΐας, αντί να προσπαθεί να τα κρύψει.

O Youtuber, ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβιστής των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων Chella Man δείχνει πόσο όμορφη είναι ζωή.

Το έργο σέβεται και αφιερώνεται στον Εθνικό Μήνα Ιστορίας Κωφών.

«Η εμφάνιση ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων δημιουργούσε πάντα θέματα», έγραψε ο Man σε δήλωση.

Ο άντρας είπε ότι μόλις φόρεσε το κόσμημα για πρώτη φορά, «ένιωσε ότι η αποσύνδεση εξαφανίστηκε. Ενίσχυσε τα εμφυτεύματά μου και την κωφή ταυτότητά μου χωρίς να την επισκιάσω. Ο επαναπροσδιορισμός των μηχανημάτων με την τέχνη μου αντικατέστησε την ακαμψία με ρευστότητα.»

AVAILABLE NOW! I designed flexible ear jewelry to be compatible with hearing aids or cochlear implants! Redefining the machinery with my art replaced the rigidity with fluidity. Available now !https://t.co/4sihWWgwNN#TheBeautyOfBeingDeaf pic.twitter.com/a65tuA1niy — CHELLA MAN (@chellamanart) March 16, 2021

Στο βίντεο, ο Man, το μοντέλο Rayly Aquino και ο χορευτής Raven Sutten, που είναι επίσης κωφοί, υπογράφουν υποβρύχια «Μας λένε συχνά: έχουμε χάσει. Έχουμε μια απώλεια. Είμαστε σε απώλεια. »

«Αλλά μέσω αυτής της απώλειας υπάρχει ένα μεγάλο κέρδος, ίσως ακόμη και ένα τέτοιο κέρδος που ξεχνάμε την απώλεια», συνεχίζει το βίντεο. «Αντιμέτωποι με προκατάληψη, κερδίζουμε δύναμη. Άλλες αισθήσεις αυξήθηκαν, ενώνονται για να σχηματίσουν μια δυναμική προοπτική της ζωής που θα φέρουμε πάντα ».

Stills of RAYLY AQUINO for The Beauty of Being Deaf.#TheBeautyOfBeingDeaf 🏹@raylyaquino 🏹 pic.twitter.com/YSjpSLtBNG — CHELLA MAN (@chellamanart) March 16, 2021

Stills of RAVEN SUTTON for The Beauty of Being Deaf.#TheBeautyOfBeingDeaf 🏹@Freelove19xx 🏹 pic.twitter.com/XnveNnp6ub — CHELLA MAN (@chellamanart) March 16, 2021

«Και πόσο όμορφο είναι να μπορείς να επικοινωνείς υποβρύχια», ρωτά ο Man στο τέλος του βίντεο.

Δείτε το βίντεο