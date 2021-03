Η Leyna Bloom είναι η πρώτη μαύρη τρανς γυναίκα που συμμετέχει στο περίφημο Swimsuit Issue του Sports Illustrated, το οποίο θα κυκλοφορεί τον Ιούλιο.

«Έχει μια αδιαμφησβήτητή αίσθηση αυτοπεποίθησης και λάμπει κάθε φορά που εμφανίζεται στο φωτογραφικό πλατό. Έχει αντοχή και δύναμη ψυχής και είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που έχουμε να τη βοηθήσουμε να αφηγηθεί την ιστορία της», αναφέρει η ανακοίνωση του Sports Illustrated για την Leyna Bloom.

«Η παρουσία της ως πρώτη μαύρη τρανς γυναίκα στο τεύχος μας είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αφοσίωσής της στο να χαράξει το δικό της μονοπάτι, το οποίο την οδήγησε στην αποδοχή, την αγάπη και την αλλαγή. Εκπροσωπεί το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αγαπάει τον εαυτό του και να είναι αυτό που θέλει να είναι», συνεχίζει η ανακοίνωση.

.@LeynaBloom, an actress, dancer and activist, is making history as the first Black and Asian-American transgender Sports Illustrated Swimsuit model. https://t.co/CjrA1R9t52

— Good Morning America (@GMA) March 16, 2021