Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι άνδρες ονομάζουν το πέος τους, ενώ οι γυναίκες σπάνια παραχωρούν γελοία ονόματα κατοικίδιων στην δική τους περιοχή;

Πρώτη φορά νονός

Το να δώσεις ένα όνομα σε οτιδήποτε είναι διασκεδαστικό – παρόλο που, σε αντίθεση με το όνομα ενός σκάφους, πιθανότατα δεν θέλεις να σπάσεις μπουκάλια σαμπάνιας στο πλάι του πέους σου για να το βαπτίσεις.

Για το πρώτο κατοικίδιο της καλύτερης μου φίλης ψάχναμε όνομα σχεδόν έναν μήνα (μετά αποδείχτηκε πως δεν άκουγε σε κανένα και η κολλητή μου το έδωσε στους γονείς της γιατί είναι ανεύθυνη και βαριόταν να ασχοληθεί).

Την πρώτη που έγινε νονός τα πράγματα ήταν εύκολα. Έκανα ότι μου έλεγε ο ιερέας και είπα το όνομα δυνατά, όπως με δασκάλεψε σωστά και χριστιανικά ο πατέρας μου. Πιο πολύ με ενοχλούσε μην γεμίσει λάδια το συνολάκι μου παρά να μάθω απέξω το πιστεύω ή να θυμάμαι το όνομα του μωρού. Ακόμα και σήμερα δεν θυμάμαι καν πως τον λένε, σε αυτό φταίει ότι είμαι ο χειρότερος νονός στον κόσμο και ότι τότε ήμουν επτά σχεδόν ετών.

Πάντως η ονοματοδοσία δεν είναι τόσο απλή. Πρέπει να μελετηθεί και να γίνει με κάποιους κανόνες. Ακριβώς όπως το να δώσεις σε ένα παιδί ένα αμφισβητήσιμο όνομα (και στην Ελλάδα έχουμε και πολλά τέτοια) μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του / της, το να δώσεις ένα ψευδώνυμο στο πέος σου μπορεί να έχει περαιτέρω συνέπειες από ό, τι θα περίμενες.

Μην τρομάζεις και προχώρα!

Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι το φιδάκι ο Διαμαντής

«Δεν είναι βόας, ούτε κροταλίας μα το φιδάκι μου το μαγικό και γύρω κόσμος πάσης ηλικίας για ν’αγοράσουν από το γιατρικό Κυρά μου όπου κι αν πονάς στη λεωφόρο Αθηνάς θα βρεις τον δόκτωρ ακαμάτη πονάει δόντι βγάζει μάτι Δόκτωρ που ήρθε απ’ το Παρίσι κι έχει διπλώματα περίπου επτά τώρα αν σπούδασε στο Καρπενήσι για ψιλοπράγματα ποιος συζητά», μπορεί να ακούγεται άσχετο αλλά δεν είναι καθόλου. Ακόμη και σήμερα το τραγούδι, που το έγραψε ο Κώστας Βίρβος με τον Μίμη Πλέσσα και εμπεριέχεται στον δίσκο «Το Πανόραμα», είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο κόσμος είναι ακόμη καχύποπτος με τα «φίδια», αλλά όλοι θέλουν να τα δουν. Όπως και ο παμπόνηρος έμπορος του τραγουδιού χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο τέχνασμα, ώστε να προσελκύει τους ανυποψίαστους πελάτες. Έστηνε ένα τραπεζάκι σε μια κεντρική πλατεία και πάνω έβαζε ένα μικρό κουτί. Μέσα υπήρχε ένα μικρό φιδάκι, σαν τα φιδάκια της Παναγίας που υπάρχουν στο Ιόνιο. Ο κόσμος περίεργος, πλησίαζε να δει το σπάνιο φιδάκι, κι όταν μαζεύονταν αρκετοί, τους έλεγε: «Πριν όμως κύριοι ανοίξω το κουτί, με τον Διαμαντή, θα σας μιλήσω για την καινούργια, θαυματουργή σκόνη των δοντιών, που την ανακάλυψε ο μεγάλος…» και έλεγε ένα όνομα της φαντασίας του που το έκανε να ακούγεται αληθινό. Επιθετικό μάρκετινγκ που οδήγησε και στο άσμα, άρα ο σκοπός εκπληρώθηκε. Ο κόσμος θέλει να δίνει ονόματα για να προσελκύσει το κοινό του ή για να οικειοποιηθεί κάτι ή για να γίνει τραγούδι ή μύθος ή θρύλος.

Μήπως τελικά δίνουμε όνομα στο πέος μας για να κάνουμε σουξέ;

Λόχος… Παρουσιάστε!

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Noel Edmonds ονομάζει το πέος του ως ο κ. Happy, ενώ ο Τζόι Τριμπιάνι από τα Φιλαράκια επιλέγει το The Little General (προωθήθηκε από το The Little Major μετά από μια συγκεκριμένη εμπειρία). Ο Τσάνινγκ Τάτουμ αναφέρεται στον Γκίλμπερτ του, ενώ ο Χιου Τζάκμαν αναφέρεται σε αυτόν ως Ολ Τζέιμς Ρότζερ. Ο Ludacris αποκαλεί το πέος του Αλήθεια, επιτρέποντάς του να παραθέσει την ατάκα από A Few Good Men, «Δεν μπορείτε να αντέξετε την Αλήθεια!».

Επτά στους 10 άντρες, σύμφωνα με έρευνα, ονομάζουν το πέος τους. Το 72% των ανδρών διαλέγουν ένα βαρύ, αρσενικό όνομα για το πέος τους, όπως Ηρακλής ή Τροία, ενώ οι υπόλοιποι επιλέγουν μια παράξενη ταυτότητα όπως «ο μυς» το «τρίτο πόδι» και λοιπά.

Ο γενναίος άνδρας, αυτός που επιλέγει ένα αστείο όνομα για το πέος του πρέπει να θαυμάζεται από τους υπολοίπους, αλλά η απελπισμένη απροθυμία να του δώσει το όνομα ενός αρχαίου πολεμιστή έχει όλη την προβλεψιμότητα που έχουν τα ελληνικά ριάλιτι. Ακριβώς όπως η Mitsubishi δεν πουλά πραγματικά έναν στρατιωτικό διοικητή από τις μέρες της ιαπωνικής φεουδαρχίας, έτσι το παντελόνι σας δεν περιέχει έναν θεϊκό ήρωα ικανό να σκοτώσει την Λερναία Ύδρα ή να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγεία σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οπότε επίδοξοι σαμουράι χαλαρώστε λιγάκι.

Το αγγούρι, το αποκουμπιστήρι, η απαυτένη, η απαυτή, η αποτέθοια, ο βίλλος, η γκλαμπουντάνα, το εργαλείο (υπάρχει και τραγούδι), ο καμπανός, η κοκόνα, ο κόκορας, το κοπανιστήρι, το κουκί και το ρεβύθι (ιδανικό για vegan) δεν είναι ακριβώς ονόματα αλλά δείχνουν έναν προσδιορισμό.

Θύμισε μου το ονοματάκι σου

«Τα ονόματα είναι πολύ σημαντικά», λέει η Paula Hall, ψυχοθεραπεύτρια σεξουαλικής αγωγής και σχέσης, θεραπεύτρια εθισμού σεξ και συνιδρύτρια του Laurel Center. «Τα ονόματα δεν επηρεάζουν μόνο το πώς νιώθουμε για κάποιον ή κάτι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε, έτσι το ψευδώνυμο που έχετε για το πέος σας θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ φροντίδας και σεβασμού, ή την αδιαφορία.»

Τα γεννητικά σας όργανα είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντικά, αλλά μπορεί να είναι ενοχλητικό να τους μιλάτε. Οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό από τις γυναίκες να επισκεφθούν γιατρούς και αυτός ο αριθμός αυξάνεται δραματικά όταν το πέος «μπαίνει» στην εξίσωση. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς (42%) των ανδρών που εμφάνισαν στυτική δυσλειτουργία πήραν μέτρα για να το διορθώσουν.

Το όνομα πέους είναι θέμα μεγάλο (ενώ το ίδιο το πέος παραμένει όσο ήταν και στο γυμνάσιο, μην περιμένετε θαύματα) . Μπορεί όμως να γίνει μέλος της οικογένειας, ένα μέρος του ανδρικού εαυτού μας με το δικό του μυαλό, τις δικές του ανάγκες, τη δική του ατζέντα. Έχει συμβεί μην κάνετε το κορόιδο.

Η ύπαρξη ενός μέλους στο παντελόνι ενός ατόμου μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση δυνητικά δύσκολων καταστάσεων. Ο διαχωρισμός του ιδιοκτήτη του πέους από το πέος μπορεί να διευκολύνει την προσέγγιση του σεξ με ανοιχτό μυαλό, φροντίδα και υποστηρικτικό τρόπο.