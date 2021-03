Ο χρόνιος πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με τη διακοπή των νεύρων ή καταστρέφοντας ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου που αντιλαμβάνεται τον πόνο, αλλά αυτές οι μέθοδοι είναι καταστροφικές.

Οι γιατροί αντιμετωπίζουν τώρα επιλεγμένες περιπτώσεις χρόνιου πόνου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές ωθήσεις (στον νωτιαίο μυελό) για να ξεγελάσουν τον εγκέφαλο.

Το 1971, η ιδέα για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου με την αποστολή ηλεκτρικών παλμών στον νωτιαίο μυελό δεν ήταν ολοκαίνουργια.

Οι ερευνητές δοκίμασαν την πρώτη εμφυτεύσιμη συσκευή σε ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Τέτοια εμφυτεύματα κέρδισαν την προσοχή ως θεραπεία πόνου στη δεκαετία του 1970 και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε την τεχνική το 1989.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις από εκείνες τις δεκαετίες μέχρι σήμερα, έχουν οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και ακριβείς συσκευές.

Ένας διεγερτής αλληλεπιδρά με τα κύτταρα του νωτιαίου μυελού για να προσαρμόσει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανάγκες ενός ασθενούς, ανέφεραν οι ερευνητές το 2020.

Αλλά η διέγερση του νωτιαίου μυελού μπορεί να κάνει περισσότερα από την ανακούφιση του πόνου: Η αποστολή παλμών σε συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα σε ακριβείς χρόνους έχει αποδειχθεί ότι βοήθησε άτομα που έχουν παραλύσει από σοβαρούς τραυματισμούς να περπατήσουν ξανά.

«Doctors … are now treating selected cases of chronic pain … by using electrical impulses [on the spinal cord] to fool the brain.» — SN, 3/20/1971 #tbt https://t.co/bBQ6Xj8DDO

— Science News (@ScienceNews) March 18, 2021