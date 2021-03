Ευχάριστα νέα έρχονται από την μακρινή Ταϊλάνδη, όπου σημειώθηκαν εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας στην ανίχνευση του κοροναϊού στους ανθρώπους έχουν τα σκυλιά που εκπαιδεύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Τα έξι λαμπραντόρ που τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης στην Ταϊλάνδη έχουν φέρει ποσοστά 95% στην επιτυχή ανίχνευση του κοροναϊού, ξεπερνώντας σε ακρίβεια ακόμη και… τα ράπιντ τεστ σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με πανεπιστήμιο στη χώρα της Ινδοκίνας το οποίο έχει αναλάβει την εκπαίδευση των εκπληκτικών τετραπόδων.

Τα λαμπραντόρ συμμετέχουν σε εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Μπανγκόκ με τη χρήση δειγμάτων ανθρώπινου ιδρώτα από ασθενείς με Covid-19 και από υγιή άτομα.

ON THE SCENT: Sniffer dogs are trained to detect coronavirus in a new study claiming to have an 95% accuracy rate at a university in Bangkok, Thailand. https://t.co/aIDjl7LRJj pic.twitter.com/Ziq46RPi5L

— ABC News (@ABC) March 18, 2021