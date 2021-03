Οι Souled Out είναι ένα πενταμελές μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, που σχηματίστηκε στα τέλη του 2013 με σκοπό να εξερευνήσει τους ήχους της soul/r’n’b μουσικής.

Το γκρουπ την τωρινή του σύνθεση αποτελείται από τους: Αλεξάνδρα Σιετή (φωνή), Τάσο Κορκόβελο (πλήκτρα), Πάρη Παπαδόπουλο (κιθάρα), Τάσο Βενετικίδη (μπάσο), Κώστα Αναγνώστου (τύμπανα).

Μέλη της μπάντας έχουν συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της χώρας όπως Διονύσης Σαββόπουλος, Koza Mostra, Μόνικα Χριστοδούλου, Λάργκο.

View this post on Instagram A post shared by Souled Out (@souledouttheband)



Χαρακτηριστικά των Souled Out είναι τα, γεμάτα κέφι, χορευτικά live όπου κανείς μπορεί να αφεθεί σε ρυθμούς funk, soul, disco κ.α. παλιών και νέων επιτυχιών. Το σχήμα έχει συμμετάσχει στο opening party του In-Edit Festival στο Ολύμπιον το 2014, καθώς και στο πάρτυ τελετής λήξης του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχει εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα (Bikes and Blues Festival, Thessaloniki Beer Festival, Thessaloniki Street Food Festival, River Party, κα).

Πλέον παράλληλα με τα live σε φεστιβάλ και μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, το γκρουπ εμφανίζεται ως resident band γνωστών συναυλιακών χώρων της συμπρωτεύουσας (Δέντρο στο Bar, Malt ’n’ Jazz, Καφωδείο Ελληνικό, κτλ). Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση των Souled Out στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Μαλδίβες νήσους την Πρωτοχρονιά του 2019, όπου η μπάντα έδωσε συναυλίες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νέα χρονιά.

Πως δημιουργήθηκαν οι Souled Out και τι φιλοδοξούν να καταφέρουν;

ΤΚ: Οι Souled Out δημιουργήθηκαν μέσα από την ανάγκη μας να εκφραστούμε καλλιτεχνικά από τη soul/funk/r’n’b μουσική που τόσο αγαπάμε. Οι φιλοδοξίες μας δεν έχουν όρια, αλλά προς το παρόν το πάμε βήμα βήμα. Ένας γενικός στόχος πάντως σίγουρα είναι να καταφέρουμε να αγγίξουμε με τη μουσική μας όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.

ΤΒ: Ως σχήμα φιλοδοξούμε να διευρύνουμε το ακροατήριο της soul μουσικής στην Ελλάδα αλλά και ίσως να αναμετρηθούμε με το στερεότυπο που λέει ότι χωρίς ελληνικό στίχο δεν μπορείς να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, και καλώς εχόντων των πραγμάτων βέβαια, θα θέλαμε να εξάγουμε αυτό το αποτέλεσμα και στο εξωτερικό.

ΚΑ: Οι Souled Out δημιουργήθηκαν κάποια χρόνια πριν από παρέα φίλων με αφορμή την αγάπη των μελών για την soul και funk μουσική. Ελπίζουμε να μοιραστούμε την μουσική μας με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται!

Τι λείπει στην ελληνική δισκογραφία; Τι «κενό» έρχεστε εσείς να καλύψετε;

ΑΣ: Η ελληνική δισκογραφία διαθέτει πλέον μια πληθώρα διαφορετικών ειδών, η οποία όσο περνούν τα χρόνια διευρύνεται όλο και περισσότερο. Εμείς ξεκινήσαμε να γράφουμε μουσική επηρεασμένοι από τα δικά μας ακούσματα, τα οποία επίσης ποικίλουν. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε στο σύνολο του να καταταχθεί στην soul σκηνή, μια σκηνή που δεν έχει προς το παρόν μεγάλη εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Εκεί θα θέλαμε κι εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας και να κάνουμε μια πρόταση στο ελληνικό κοινό.

ΤΚ: Σίγουρα δε λείπει το ταλέντο! Υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι καλλιτέχνες στην ελληνική δισκογραφία που θαυμάζουμε. Αν κάτι λείπει θα ήταν μια πιο δυναμική παρουσία στη soulful μουσική, κενό που θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να καλύψουμε.

Π.Π.: Αυτό που εμείς κάνουμε, είναι να παίζουμε μια μουσική που αγαπάμε. Να φτιάχνουμε τα κομμάτια μας με μπόλικο μεράκι. Εάν τυχαίνει η δουλειά μας να καλύπτει κάποιο κενό στην Ελληνική δισκογραφία, θα είναι μια ευχάριστη συγκυρία.

ΤΒ: Στην ελληνική δισκογραφία υπάρχει μια υποαντιπροσώπευση του αγγλόφωνου στίχου, τουλάχιστον όσον αφορά το mainstream τραγούδι. Αναπόφευκτα, είδη μουσικής που συνοδεύονται τυπικά από στίχο στα αγγλικά, όπως η soul μουσική που εκπροσωπούμε, μένουνε λίγο στο background. Και ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εγχώριους δημιουργούς. Οπότε νομίζω πως υπάρχει πολύ χώρος για να αλλάξει αυτό το τοπίο μελλοντικά στην χώρα μας και σ’ αυτό το πεδίο καλούμαστε να δράσουμε.

ΚΑ: Πιστεύω ότι η ελληνική δισκογραφία είναι πολύ πλούσια απλά είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με το ιδίωμα της αγγλόφωνης soul μουσικής. Μακάρι να γίνουμε περισσότεροι!!!

Ποιοι συνθέτες και καλλιτέχνες είναι εκείνοι που θα θέλετε να συνεργαστείτε;

ΤΚ: Αν συνεργαστούμε με άλλους καλλιτέχνες, σίγουρα θα ήταν κάποιοι που μπορούμε να βρούμε κοινό μουσικό τόπο, αλλά και κάποιοι που θα δώσουν το κάτι παραπάνω στη μουσική μας ή εμείς στη μουσική τους.

Π.Π.: Μια συνεργασία με τον Niles Rodgers, τον άνθρωπο που έχει σφυρηλατήσει μεγάλο ποσοστό των 70s, 80s και μετέπειτα hits, θα ήταν υπέροχο να μεταπηδούσε από τη σφαίρα της φαντασίας στη σφαίρα της πραγματικότητας! Βέβαια, για μένα προσωπικά αυτό το σενάριο θα είχε περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς θα κοιτούσα να μαθαίνω απλά.

ΤΒ: Ο Χρήστος Δάντης σίγουρα! Είναι ένας από τους λίγους εγχώριους καλλιτέχνες που έχει την φωνή και την αισθητική που ταιριάζει πολύ στα γούστα μου.

ΚΑ: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συμπράξουμε με διάφορους καλλιτέχνες και εντός και εκτός Ελλάδος. Ας μην βάλω όρια αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα ή είδη.

Κοροναιός και μουσική; Ευκαιρία για ενδοσκόπηση ή ευκαιρία για δράση; Πως βιώνετε εσείς καλλιτεχνικά το κλίμα του lockdown;

ΑΣ: Η κατάσταση που ζούμε μας επηρέασε αρκετά, όπως είναι φυσικό, και ψυχολογικά και πρακτικά, εφόσον δεν μπορούμε τόσο καιρό να δουλέψουμε. Οι τέχνες βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία. Για αυτό πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμοι και να προσπαθούμε όλη αυτή την αβεβαιότητα να την μετατρέπουμε σε πείσμα, να βρίσκουμε εναλλακτικές. Είδαμε αυτή την περίοδο σαν ευκαιρία να επικεντρωθούμε περισσότερο στην δημιουργία, να βγάλουμε τον δίσκο μας που ετοιμάζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Οι δυσκολίες είναι πολλές λόγω των μέτρων, για αυτό τον λόγο μας παίρνει περισσότερο χρόνο. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω!

ΤΚ: Σίγουρα η μουσική έχει πληγεί πάρα πολύ στον καιρό του κοροναϊού, στον επαγγελματικό/διαδραστικό τομέα τουλάχιστον, μιας και οι μουσικές σκηνές που είναι και ο κύριος τρόπος άμεσης επαφής με το κοινό, είναι κλειστές. Στο δίλημμα ενδοσκόπηση ή δράση, δεν υπάρχει σωστή απάντηση, και οι δύο πορείες είναι θεμιτές, και οι δύο επιλογές προσφέρουν η κάθε μια τα εφόδιά της στους καλλιτέχνες. Σε ότι αφορά εμάς, ο πρώτος καιρός του lockdown σίγουρα ήταν ενδοσκοπικός, το σοκ και η αβεβαιότητα ήταν μεγάλα. Μας βοήθησε όμως στο να αναπροσαρμόσουμε τις προτεραιότητές μας και να περάσουμε σιγά σιγά στη δράση και τη δημιουργία, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η κυκλοφορία του πρώτου single μας «Let Me In Your Heart», και η επερχόμενη κυκλοφορία επόμενων singles με τελικό στόχο την κυκλοφορία του ολοκληρωμένου μας άλμπουμ.

Π.Π.: Διανύουμε μια περίοδο με πρωτοφανείς δυσκολίες. Αυτό ισχύει για πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού. Δεν ξέρω εάν η ενδοσκόπηση αναιρεί την ευκαιρία για δράση ή το αντίστροφο. Θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο μπορεί να συνεπάγεται το δεύτερο. Εμείς προσωπικά προσπαθούμε και μέσα σε αυτή την περίοδο να είμαστε όσο δραστήριοι μας επιτρέπουν οι συνθήκες!

ΤΒ: Η καραντίνα για έναν μουσικό είναι μια αρκετά μοναχική υπόθεση, δεδομένου ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικοποίησης πραγματώνεται στα διάφορα venues και live stages. Οι πρόβες έχουν μειωθεί αισθητά. Μαζευόμαστε μόνο όταν ακολουθεί κάποιο προγραμματισμένο live streaming event ή κάποια βιντεοσκόπηση. Παρόλα αυτά, αυτή η αναγκαστική ενδοσκόπηση και περισυλλογή δρα ευεργετικά στο επίπεδο της δημιουργικότητας. Οπότε και ενδοσκόπηση και δράση!

ΚΑ: Είναι μία δύσκολη κατάσταση για πολλούς ανθρώπους και οι καλλιτέχνες είναι μία ομάδα ανθρώπων που χτυπήθηκε πολύ δυνατά. Εμείς είδαμε τον κενό χρόνο σαν αφορμή να ολοκληρώσουμε την δημιουργία του δίσκου μας , οπότε βγήκε και κάτι θετικό μέσα από την ζοφερή κατάσταση που βιώνουμε.

Θεσσαλονίκη ή Αθήνα; Έχει γεωγραφικά όρια αυτή η μπάντα;

ΑΣ: Γενικά αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται η μπάντα, είμαστε συνεχώς μέσα σε ένα αυτοκίνητο/ αεροπλάνο/ τραίνο! Η Θεσσαλονίκη είναι τόσα χρόνια η βάση μας και την αγαπάμε πολύ, παρόλο που δραστηριοποιούμαστε και στην Αθήνα. Ωστόσο, τώρα που μοιραζόμαστε τη δική μας δουλειά με τον κόσμο, θα επιδιώξουμε να γίνει και η Αθήνα βάση της μπάντας, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες!

ΤΚ: Τα γεωγραφικά όρια, ειδικά σε ότι αφορά τη μουσική, υπάρχουν για να ξεπερνιούνται. Σκοπός μας κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας και να φτάσει να ακουστεί η μουσικής μας παντού!

Π.Π.: Όχι σαφώς. Θέλουμε να μεταφέρουμε το μουσικό μας στίγμα παντού!

ΤΒ: Νομίζω ότι δεν είμαστε δα και τόσο μεγάλη χώρα που να αποτελεί περιορισμό το δίλημμα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Γενικά, είμαστε εδώ για όλους, παντού!

ΚΑ: Ο μουσικός πάει όπου τον πάει η μουσική , οπότε σίγουρα δεν μπαίνουν γεωγραφικά όρια.

Τι να περιμένουμε από το επερχόμενο άλμπουμ σας και πότε θα ακούσουμε τα καινούργια σας τραγούδια;

ΑΣ: Μέσα στον Μάρτιο θα βγει ένα δεύτερο single μας, το “Madness”, προπομπός του άλμπουμ που θα είναι διαθέσιμο μέσα στην άνοιξη. Το ωραίο αυτού του άλμπουμ είναι ότι χαρακτηρίζεται από διάφορα είδη όπως funk, pop, neo-soul, ακόμα και rock. Τα κομμάτια καθρεφτίζουν τις επιρροές όλων μας, και για μένα αυτή η ποικιλία χαρακτήρων είναι που το κάνει ενδιαφέρον.

ΤΚ: Το επερχόμενο άλμπουμ μας θα περιέχει τραγούδια του ευρύτερου soulful ήχου, από πιο κλασική mid-tempo soul, μέχρι funk και Neo-soul. Ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν λόγω lockdown και κορωνοϊού και να το κυκλοφορήσουμε μέσα στην άνοιξη. Σίγουρα πάντως, εντός του Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το επόμενο single από το δίσκο, μαζί με το βίντεο κλιπ του.

ΚΑ: Το επερχόμενο άλμπουμ είναι χτισμένο με πυρήνα την soul μουσική αλλά έχει και κάποια στοιχεία που ξεφεύγουν από αυτήν. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του δίσκου με τίτλο “Let me in your heart” και πολύ σύντομα θα έρθει καί το δεύτερο, σαν προάγγελος του ολοκληρωμένου άλμπουμ!!

Ελληνόφωνο τραγούδι θα ακούσουμε από τους Souled Out;

ΤΚ: Προς το παρόν δεν προσανατολιζόμαστε στον ελληνικό στίχο, αλλά ποτέ μη λες ποτέ!

Π.Π.: Εδώ μάλλον ταιριάζει η φράση που κέρδισε το όσκαρ κοινότυπης ατάκας. «Ποτέ μη λες ποτέ». Προς το παρόν πάντως, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα ημών, καθώς ο Αγγλικός στίχος αποκρυσταλλώνει το αποτέλεσμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε.

ΤΒ: Μάλλον απίθανο το βλέπω. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις.

ΚΑ: Προς το παρόν όχι!

Τι δεν γνωρίζουμε για τους Souled Out;

ΑΣ: Στον ελεύθερό μας χρόνο μαζί, βάζουμε ο ένας στον άλλον δύσκολα διλήμματα, τα οποία ξεκινούν στην πλάκα και εν τέλει πυροδοτούν τις πιο περίεργες και όμορφες συζητήσεις. Kickstarter είναι συνήθως ο κιθαρίστας ο Πάρης!

ΤΚ: Αυτό που ίσως δε γνωρίζετε είναι ότι τα 4/5 της μπάντας έχουν διατελέσει δραστήρια μέλη της Θεσσαλονικιώτικης METAL σκηνής στα ’00s! Σας αφήνουμε να μαντέψτε ποιοι!

Π.Π.: Ότι ο ντράμερ μας Κώστας Αναγνώστου είναι γκουρού στην προετοιμασία των τελειότερων πρωινών γευμάτων!

ΚΑ: Δεν αποκαλύπτουμε γαργαλιστικές παρασκηνιακές λεπτομέρειες έτσι εύκολα χαχα!

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευχή για να σας χαρίσω;

ΑΣ: Να είμαστε πάντα τόσο αγαπημένοι.

ΤΚ: Να τελειώνουμε με τον κοροναϊό και να επιστρέψουμε στην μουσική μας κανονικότητα!

ΤΒ: Την περίοδο που διανύουμε, να φτιάξει η κατάσταση με τον κοροναϊό για να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε επιτέλους στη σκηνή! Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε ζωντανά στον κόσμο όλο αυτό το υλικό που έχουμε ετοιμάσει.

ΚΑ: Αρχικά να λήξει αυτός ο εφιάλτης και αφού γίνει αυτό να ταξιδεύουμε παντού και να παίζουμε την μουσική μας!

View this post on Instagram A post shared by Souled Out (@souledouttheband)



Το πρώτο τους single, που μου έχει κολλήσει στο μυαλό, με τίτλο «Let Me In Your Heart» κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Δείτε το εδώ