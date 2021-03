Πολλά σούπερ μάρκετ της Βρετανίας προειδοποιούν τον τελευταίο καιρό για ελλείψεις που ενδέχεται να προκύψουν σε αρκετές γατοτροφές και σκυλοτροφές εξαιτίας της πρωτοφανούς ζήτησης που έχει επέλθει από την κατακόρυφη αύξηση των ιδιοκτητών κατοικίδιων κατά τη διάρκεια του lockdown.

Σύμφωνα με την αλυσίδα Morrisons ενδέχεται να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις τους επόμενους μήνες ενώ και άλλα σούπερ μάρκετ αναφέρουν παρόμοια προβλήματα εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης.

