Όταν ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στη Νέα Υόρκη, ο 89χρονος Μπομπ Χόλτσμαν έσπευσε να υποβάλει την αίτηση για να κάνει το εμβόλιο, με την ελπίδα να επιστρέψει στο αγαπημένο του χόμπι: το χορό.

Τα τελευταία 75 χρόνια ο Χόλτσμαν έδινε αδιάλειπτα το παρόν σ’ όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, χορεύοντας στους ρυθμούς του σουίνγκ, του φοξ τροτ, της σάμπα και της σάλσα. Ήταν μια αναγνωρίσιμη φιγούρα στα χορευτικά πάρτι στο Μπράιαντ παρκ του Μανχάταν κι άλλους χώρους με αίθουσες χορού στην «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Ωστόσο όταν έφθασε η πανδημία στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2020, ο Χόλτσμαν βρέθηκε εγκλωβισμένος στο σπίτι του, αν και βρήκε εναλλακτικές διαβάζοντας βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της αμερικανικής μεγαλούπολης με ποικίλο περιεχόμενο, από πολιτική, μέχρι τέχνες και επιστήμες ή παίζοντας scrabble στο Διαδίκτυο με φίλους.

Ένα χρόνο μετά από την έναρξη της πανδημίας, όσο ο εμβολιασμός προχωρά στην Νέα Υόρκη τόσο και οι ηλικιωμένοι επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους.

Πλέον μπορούν να επισκεπτούν και πάλι συγγενικά τους πρόσωπα, να γευματίσουν στα αγαπημένα τους εστιατόρια και να ψωνίζουν στα καταστήματα.

«Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα μπορώ πλέον να κάνω ό,τι έκανα και στο παρελθόν. Και θα το κάνω με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ότι κατάφερα να τη βγάλω καθαρή σ’ αυτή την υγειονομική κρίση», λέει ο 89χρονος Νεοϋορκέζος.

WATCH: 89-year-old New Yorker Bob Holzman got his COVID-19 vaccine as soon as he could, so he could get back to his favorite activity: dancing. pic.twitter.com/PYVaV3Zmns

— CBS News (@CBSNews) March 14, 2021