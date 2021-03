Για την αγάπη της για τα παπούτσια, η οποία έγινε επαγγελματική ενασχόληση αλλά και για άγνωστες πτυχές της προσωπικές της ζωής μίλησε στην κάμερα του «Πάμε Δανάη» η γνωστή ηθοποιός Έλενα Ασημακοπούλου.

«Από πολύ μικρή είχα φετίχ με τα παπούτσια και μόλις έφευγε από το σπίτι η μητέρα μου πάντα φορούσα τα παπούτσια της» διηγήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου, μιλώντας για το νέο e-shop που δημιούργησε για παπούτσια με την υπογραφή της, ενώ όπως είπε στέλνει σχέδια της σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από το εξωτερικό, ενώ τώρα μπαίνει και στο κομμάτι της χονδρικής.

Η ίδια μίλησε για την αποχή της από την τηλεόραση, ενώ δήλωσε διστακτική για τη συμμετοχή της σε ένα show όπως το Just The Two Of Us, αν και όπως αποκάλυψε της έχει γίνει σχετική πρόταση για να συμμετέχει.

Μιλώντας για την σχέση με τον σύζυγό της η Έλενα Ασημακοπούλου, μίλησε για τον πολιτικό και τον θρησκευτικό γάμο τους τον οποίο όπως είπε ζητούσε πολύ η κόρη τους γιατί ήθελε να γίνει παρανυφάκι, ενώ η ίδια μίλησε και για όλα τα μυστικά που έχουν κάνει τη σχέση τους να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου.