Την Πέμπτη προγραμματίζεται να ανακοινωθεί το τελικό πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το εμβόλιο Covid-19 της AstraZeneca, μετά τις αναφορές για περιστατικά θρόμβωσης μεταξύ των εμβολιασθέντων.

Στο μεταξύ, η έρευνα του ΕΜΑ συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν τα κρούσματα θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι αποτέλεσμα του εμβολιασμού ή όχι, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού Έμερ Κουκ.

