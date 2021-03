Μία νέα λειτουργία με την ονομασία «Super Follow», που θα επιτρέπει στους χρήστες του να χρεώνουν τους ακολούθους τους για να αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, το οποίο δεν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στους υπόλοιπους σχεδιάζει να ξεκινήσει το Twitter τους επόμενους μήνες.

Ακόμη, προχωρά το «Spaces», ανταγωνιστικό του Clubhouse, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες (audio chats). Το «Twitter Spaces» βρίσκεται σε φάση ιδιωτικών δοκιμών από 1.000 χρήστες και ακόμη δεν είναι διαθέσιμο ευρύτερα για τους χρήστες.

Twitter exec addresses new Super Follow feature and sharing a 30% cut with Apple https://t.co/64Uir5jbsn by @joseadorno

— 9to5Mac.com (@9to5mac) March 9, 2021