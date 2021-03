Η 39χρονη τραγουδίστρια, Sarah Harding, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2020 και δυστυχώς αποκάλυψε ότι η ασθένεια εξαπλώθηκε σε άλλα μέρη του σώματός της.

Τι δήλωσε η ίδια;

Αποκάλυψε επίσης ότι έκτοτε έχει κάνει μαστεκτομή και χημειοθεραπείες και τη φροντίζει η μητέρα της. «Τίποτα δεν είναι πλέον σίγουρο. Είμαι απλώς ευγνώμων που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω την καλύτερη ζωή μου γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι», είπε στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, Hear Me Out, που παρέχεται από τους The Times.

Σύμφωνα με το queen.gr, αναφέρεται πως είμαι «για λίγο, φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν», αλλά ότι μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλο όγκο, «είτε στη βάση της σπονδυλικής στήλης μου, είτε στον εγκέφαλό μου». Μια δεύτερη μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε έναν άλλο όγκο.

«Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση. Δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα», είπε.

«Θέλω να δείξω στους ανθρώπους τον πραγματικό εαυτό μου. Ή ίσως να τους τον θυμίζω. Διότι, κάπου -ανάμεσα στα νυχτερινά κέντρα, τα φορέματα και τα χτενίσματα, τα μεγάλα hit των chart και η αίγλη του να είσαι ποπ σταρ- η άλλη Sarah Harding χάθηκε εντελώς. Είναι αυτή που έχει ξεχαστεί. Και το μόνο που θέλω είναι να την ακούσετε», είπε στο βιβλίο της.

Ωστόσο αυτό που μας σόκαρε πιο πολύ ήταν η αποκάλυψη που της έκαναν οι γιατροί. Η τραγουδίστρια των Girls Aloud, Sarah Harding, αποκάλυψε πως οι γιατροί της είπαν τα Χριστούγεννα του 2020, πως τα Χριστούγεννα αυτά ίσως να είναι και τα τελευταία της. Και αυτό είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό όταν το ακούς.

