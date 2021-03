Η τελετή απονομής των Oscar είναι προγραμματισμένη για τις 25 Απριλίου 2021, λόγω της πανδημίας.

Δύο Έλληνες με λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό βρίσκονται στις φετινές υποψηφιότητες.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ με την ταινία «η Δίκη των 7 του Σικάγο» και ο μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός για την ταινία «The Father», ο οποίος μόλις μία ημέρα πριν κέρδισε το βραβείο Σεζάρ.

Φαίδων Παπαμιχαήλ

Γιος του σκηνογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, ξαδέλφου, φίλου και συνεργάτη του Τζον Κασσαβέτη, ο Φαίδων Junior γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Γερμανία, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου κι εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να δουλέψει ως φωτορεπόρτερ.

Το «κάλεσμα» του σινεμά και του Λος Αντζελες ήρθε με τη μορφή της συνεργασίας με τον Ρότζερ Κόρμαν, για τον οποίο δούλεψε ως διευθυντής φωτογραφίας σε επτά ταινίες μέσα σε δυο χρόνια!

Έχει δουλέψει σε πάνω από 40 ταινίες, με εύρος από το «The Million Dollar Hotel» του Βιμ Βέντερς, μέχρι το «This Is 40» του Τζαντ Απατοου, διατηρώντας μόνιμες συνεργασίες με σκηνοθέτες σαν τον Τζέιμς Μάνγκολντ («Identity», «Walk the Line», «3:10 to Yuma», «Knight and Day»), τον Γκορ Βερμπίνσκι («Mousehunt», «The Weatherman»), τον Τζορτζ Κλούνεϊ («The Ides of March», «The Monuments Men») και, φυσικά, τον Αλεξάντερ Πέιν, με τον οποίο γνωρίστηκε στο UCLA το 1986 και συνεργάστηκε στο «Πλαγίως», τους «Απογόνους» στο «Nebraska» (όπου ήταν και υποψήφιος για Οσκαρ) και το «Downsizing».

Έχοντας χάσει μια υποψηφιότητα πέρσι με το «Ford vs. Ferrari» του Τζέιμς Μάνγκολντ, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ μετράει φέτος τη δεύτερη υποψηφιότητα του για Όσκαρ για την εξαιρετική δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν.

Τι είπε ο ίδιος για τη δουλειά του;

«Εχω δουλέψει με τον Γκορ Βερμπίνσκι και τον Ντέιβιντ Φίντσερ, οι οποίοι όπως και ο Τζέιμς Μάνγκολντ, διατηρούν μια συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα στις ταινίες τους ανεξάρτητα από τον Διευθυντή Φωτογραφίας με τον οποιό συνεργάζονται».

«Ο Τζέιμς Μάνγκολντ είναι συνεχώς μαζί μου και ανήσυχος για το κοντράστ και τον κορεσμό των χρωμάτων. Ο Ααρον Σόρκιν δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το τεχνικό κομμάτι. Μάλλον το αντίθετο. Κοιτούσε μόνο το τελικό αποτέλεσμα και έλεγε: «Μοιάζει τέλειο». Η δουλειά μου είναι να μεγεθύνω το όραμα και νομίζω ότι σε αυτήν την ταινία οι προθέσεις μου μεταφράστηκαν με επιτυχία», δήλωσε ο Παπαμιχαήλ για τη συνεργασία του με τον Άαρον Σόρκιν.

Γιώργος Λαμπρινός

Ο Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός που κέρδισε το Σεζάρ Καλύτερου Μοντάζ για την ταινία «Μετά το Χωρισμό» του Ξαβιέ Λεγκράν, στη λαμπερή τελετή απονομής των «γαλλικών Όσκαρ» που έγιναν χθες στο Παρίσι, έφερε έναν μεγάλο τίτλο τόσο στον δικό του επαγγελματικό χώρο, όσο και στη χώρα μας.

Τώρα, ανάμεσα στις υποψηφιότητες για την ταινία «The Father», βρίσκεται ξανά ο ίδιος, με κάθε φιλοδοξία να έχει μια ακόμη επιτυχία στην καριέρα του. Φυσικά και το ταλέντο του Γιώργου Λαμπρινού, αποτελεί συνέχεια του επίσης επιτυχημένου σκηνοθέτη Φώτου Λαμπρινού, που είναι ο πατέρας του.

Η λίστα των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2021

Καλύτερης ταινίας

«Nomadland» της Κλόι Τζάο

«Ήχος από Μέταλλο» του Ντάριους Μάρντερ

«Minari» του Λι ‘Αιζακ Τσουνγκ

«Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» του ‘Ααρον Σόρκιν

«Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ

«Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φένελ

«Mανκ» του Ντέιβιντ Φίντσερ

Σκηνοθεσίας

Κλόι Τζάο για το «Nomadland»

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι ‘Αιζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Μανκ»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Another Round»

Α’ Ανδρικού ρόλου

Ριζ ‘Αχμεντ για το «Ήχος από Μέταλλο»

‘Αντονι Χόπκινς για το «Ο Πατέρας»

Τσάντγουικ Μπόουσμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Όλντμαν για το «Mανκ»

Στίβεν Γεούν για το «Minari»

Α’ Γυναικείου ρόλου

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Όντρα Ντέι για το «The United States vs Billie Holiday»

Βανέσα Κέρμπι για τα «Θραύσματα μιας Γυναίκας»

Β’ Ανδρικού ρόλου

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Πολ Ράσι για το «Ήχος από Μέταλλο»

Λέσλι Όντομ τζούνιορ για το «Μια Νύχτα στο Μαϊάμι»

Σάσα Μπάρον Κόεν για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Λάκιθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Β’ Γυναικείου ρόλου

Μαρία Μπακάλοβα για το «Μπόρατ 2»

Γιου-Ζανγκ Γιούν για το «Minari»

Ολίβια Κόλμαν για το «Ο Πατέρας»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mανκ»

Γκλεν Κλόουζ για το «Τραγούδι του Χίλμπιλη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου», ‘Ααρον Σόρκιν

«Minari», Λι ‘Αιζακ Τσουνγκ

«Promising Young Woman», Έμεραλντ Φενέλ

«Ήχος από Μέταλλο», Έιμπραχαμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Τσιανφράνς

«Judas and the Black Messiah», Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας

Διασκευασμένου σεναρίου

«Nomadland», Κλόι Τζάο

«Ο Πατέρας», Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ

«Μια Νύχτα στο Μαϊάμι», Κεμπ Πάουερς

«Μπόρατ 2», Σάσα Μπάρον Κόεν, Πίτερ Μπέιχαμ, Τζένα Φριντμαν, ‘Αντονι Χάινς, Νταν Μάζερ, Νίνα Πέτραντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ

«The White Tiger», Ραχμάν Μπαχράνι

Καλύτερης διεθνούς ταινίας

«Another Round» του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία)

«Quo Vadis, Aida?» της Γιασμίλα Σμπάνιτς (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

«Collective» του Αλεξάντερ Νάναου (Ρουμανία)

«The Man Whos Sold His Skin» του Καουτέρ Μπεν Χάνια (Τυνησία)

«Better Days» του Κουόκ Τσέουνγκ Τσανγκ (Χονγκ Κονγκ)

Φωτογραφίας

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Σον Μπόμπιτ για το «Judas and the Black Messiah»

Μοντάζ

Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το «Ήχος από Μέταλλο»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Αλαν Μπάουμγκαρτεν για το » Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Γιώργος Λαμπρινός για το «Ο Πατέρας»

Φρέντερικ Θόραβαλ για το «Promising Young Woman»

Τα Όσκαρ ή τα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που είναι και η επίσημη ονομασία τους είναι κινηματογραφικά βραβεία με παγκόσμια προβολή. Απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία το 2009 αριθμεί περίπου 6000 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Η πρώτη απονομή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» στο Χόλυγουντ. Η ιδέα ανακοινώθηκε το 1927 από τον Λούις Μπ. Μάγερ και αυτό γιατί ήθελε να δώσει μια ιδιαίτερη αίγλη αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές ταινίες.

H τελετή της απονομής των Βραβείων Όσκαρ τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Ντόλμπι (Dolby Theatre), όπως έχει μετονομαστεί το Θέατρο Κόντακ (Kodak Theatre) στο Χόλυγουντ.

Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ φέτος λόγω της πανδημίας μετατέθηκε για τις 25 Απριλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας, η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από «διάφορα μέρη», μεταξύ των οποίων και το Χόλυγουντ.