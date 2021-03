Την δική του απάντηση σε όλα όσα είπε για εκείνον η Ναταλία Γερμανού, έδωσε ο Βαγγέλης Περρής.

Υπενθυμίζεται όλα ξεκίνησαν όταν η αγαπημένη παρουσιάστρια αντέδρασε έντονα στα όσα είπε ο Βαγγέλης Περρής και ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, για κάποια από τα προγράμματα του Alpha. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για την δριμεία κριτική που άσκησαν σχετικά με το Battle of the Couples.

Λίγες ώρες μετά, ο Βαγγέλης Περρής απάντησε μέσω ενός instastory για όσα ειπώθηκαν, αναφέροντας: «Μόνο εκτίμηση και αγάπη για την Ναταλία Γερμανού. (Όλοι έχουμε δικαίωμα στις αντιφάσεις μας)».

Η Γερμανού τα έχωσε στον Περρή

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να του αρέσει το Battle of the couples. Με ξένισε εμένα λίγο ο φανατισμός του Βαγγέλη Περρή που είπε ότι πρέπει επειγόντως να σταματήσει η προβολή του. Αυτά τα υπερβολικά εγώ δεν τα μπορώ. Το να κοροϊδέψεις όσο θες μία εκπομπή, είτε λέγεται Bachelor, είτε Battle of the couples, είναι περισσότερο δουλειά των σατιρικών εκπομπών, του Μουτσινά, των Αρβύλα κτλ» είπε σχετικά χαρακτηριστικά η κ. Γερμανού.

«Δεν βλέπω με ποιο σκεπτικό ένα πρωινό, ή ένα μεσημεριανό είναι η δουλειά του να ασκήσει δριμεία κριτική εναντίον προγραμμάτων άλλων καναλιού», ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά.

«Και μένα πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν μου αρέσουν. Και του δικού μου καναλιού και του ΣΚΑΪ και του STAR και του ΑΝΤ1. Δεν έχω βγει ποτέ από την εκπομπή να πω «τι σκουπίδι είναι αυτό! Ντροπή και αίσχος! Πετάξτε το αυτή τη στιγμή»! Δεν είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. Υπάρχουν τηλεκριτικοί και σατιρικές εκπομπές να το κάνουν φύλλο και φτερό αν θέλουν. Εγώ είμαι μιας άλλης φιλοσοφίας. Δηλαδή αν υπάρχει ένα προϊόν στο κανάλι που εργάζομαι, το οποίο δεν μου αρέσει, δεν θα βγω να το ξεσκίσω στον αέρα του καναλιού που εργάζομαι. Δική μου αυτή η φιλοσοφία ως παρουσιάστρια» κατέληξε.