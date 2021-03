Αυξάνονται οι φωνές στον ΣΚΑΙ που θέλουν δεν θέλουν την Ελένη Φουρέιρα για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού μουσικού σόου House of Fame. Ήδη τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μονοψήφια την Παρασκευή και συγκεκριμένα λίγο πιο κάτω από το 10%.

Από την αρχή της σεζόν μέχρι και τώρα το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Στα ριάλιτι ο Ατζούν μπορεί πολύ καλύτερα απ’ ότι ο ΣΚΑΪ. Φάνηκε σε όλα: Από το Big Brother και το My Style Rocks στο πρώτο μισό της σεζόν, πιο πολύ τώρα με Super Make Over, Ηouse of Fame και φυσικά με το «Survivor» που σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης.

Και αυτό φέρνει εξελίξεις και αλλαγές στον προγραμματισμό. Υπάρχει λοιπόν η σκέψη εφόσον Big Brother θα βγει αφού το κανάλι έχει χρυσοπληρώσει τα δικαιώματα η παραγωγή να δοθεί εξ’ ολοκλήρου στην Acun Medya. Από το κάστινγκ μέχρι και την προσαρμογή των κανόνων. Το μόνο που θα επιλέξει το κανάλι θα είναι ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια.