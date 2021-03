Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια «Ζώνη Ελευθερίας LGBTQI».

Το συμβολικό ψήφισμα ψηφίστηκε ως απάντηση στις τοπικές αρχές της Πολωνίας που χαρακτηρίζουν ορισμένες περιοχές της χώρας ως «Ζώνες ελεύθερες από την LGBT ιδεολογία» τα τελευταία χρόνια.

Η Πολωνία σχεδιάζει επίσης να κλείσει ένα κενό που επιτρέπει στα ζευγάρια του ίδιου φύλου να υιοθετήσουν. Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρότασή της για απαγόρευση της υιοθεσίας λίγες ώρες πριν από τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων των LGBT.

Οι σχέσεις του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται νόμιμα στην Πολωνία και η χώρα απαγορεύει ήδη ζευγάρια του ίδιου φύλου να υιοθετούν παιδιά μαζί.

Ωστόσο, καθώς επιτρέπεται να υιοθετήσουν μεμονωμένα άτομα, ορισμένοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την απαγόρευση, υποβάλλοντας αίτηση υιοθεσίας ως ανύπαντροι γονείς.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρχές θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους ιστορικού σε όποιον υποβάλλει αίτηση για υιοθεσία ενός παιδιού ως ένας γονέας.

Εάν ένα άτομο διαπιστωθεί ότι υποβάλλει αίτηση ως ο μοναδικός γονέας όταν βρίσκεται σε σχέση με το ίδιο φύλο, θα φέρει ποινική ευθύνη.

Ανακοινώνοντας το νέο σχέδιο, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Michal Wojcik είπε: «Ετοιμάζουμε μια αλλαγή όπου… οι άνθρωποι που ζουν σε συμβίωση με ένα άτομο του ίδιου φύλου δε θα μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί, επομένως ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι δε θα είναι σε θέση να υιοθετήσει ένα παιδί.»

Το ψήφισμα δηλώνει ότι «τα LGBTQI άτομα παντού στην ΕΕ πρέπει να απολαμβάνουν την ελευθερία να ζουν και να δείχνουν δημόσια τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου τους χωρίς φόβο μισαλλοδοξίας, διάκρισης ή δίωξης».

Προσθέτει ότι «οι αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να προστατεύουν και να προωθούν την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων, συμπεριλαμβανομένων των LGBTIQ ατόμων».

Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από 492 ευρωβουλευτές, ενώ άλλοι 141 ψήφισαν κατά και 46 απείχαν. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Terry Reintke, ένας από τους ανθρώπους που υπέβαλαν το ψήφισμα, επαίνεσε τη «συντριπτική πλειοψηφία» υπέρ του.

«Ας το χρησιμοποιήσουμε», έγραψε στο Twitter μετά την ψηφοφορία. «Ας το θέσουμε σε συγκεκριμένη πολιτική δράση: καλύτεροι νόμοι, καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη προστασία. Μαζί μπορούμε να το κάνουμε.»

And now: Just two citizens of #LGBTIQFreedomZone European Union celebrating a bit.

Tomorrow, the struggle continues.

But tonight we raise a glass on our wonderful 🌈 community. pic.twitter.com/HwkBxpUqWe

— Terry Reintke (@TerryReintke) March 11, 2021