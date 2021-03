Η ταινία «Κλεοπάτρα» που κυκλοφόρησε το 1963 είναι τόσο θρυλική όσο και η ίδια η βασίλισσα της Αιγύπτου.

Θεωρείται ως μία από τις πιο ακριβές ταινίες του Χόλιγουντ, η ταινία μεγάλου μήκους του Joseph L. Mankiewicz έκανε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ ένα πραγματικό αστέρι της μεγάλης οθόνης με την ερμηνεία της ως Κλεοπάτρα.

Η ηθοποιός με τα «βιολετί μάτια» έλαβε ένα εκατομμύριο δολάρια για το ρόλο, καθιστώντας την τότε την πιο υψηλά αμειβόμενη γυναίκα στον κόσμο εκείνο το έτος. Στην ταινία, παίζει μια αισθησιακή και απομακρυσμένη βασίλισσα, η οποία καταφέρνει να γοητεύσει τον Καίσαρα και τον Μάρκο Αντόνιο, που έπαιξε ο Ρίτσαρντ Μπέρτον με τον οποίο ο Τέιλορ ξεκίνησε μια παθιασμένη σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η οποία θεωρήθηκε σκανδαλώδης αφού οι δύο ηθοποιοί ήταν παντρεμένοι.

Ένα θρυλικό ζευγάρι γεννήθηκε.

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για αυτήν την ταινία που σχεδόν χρεοκόπησε τη Fox, με έναν τεράστιο προϋπολογισμό, κολακευτικά γυρίσματα και μεγάλα αστέρια… Τα πολυτελή κοστούμια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (πάνω από 65 μοναδικά κομμάτια) αποτέλεσαν την ντουλάπα μιας σαγηνευτικής και όμορφης βασίλισσας της Αιγύπτου. Το πιο εμβληματικό από αυτά τα κοστούμια είναι το χρυσό φόρεμα που φορούσε η Κλεοπάτρα όταν έφτασε στη Ρώμη και όταν αυτοκτόνησε.

Ένα φόρεμα το οποίο κρύβει πολλά μυστικά

Μια ωδή στη βασίλισσα

Η Κλεοπάτρα θέλει να κάνει μια «ηχηρή» εντύπωση στη Ρώμη, συνοδευόμενη από τον γιο της, τον Καισάριο, που γεννήθηκε από τη σχέση της με τον Ιούλιο Καίσαρα. Αποφασίζει λοιπόν να φορέσει μια αντίστοιχη φορεσιά που αντιπροσωπεύει τη δύναμή της. Φτάνοντας με ένα μνημειακό άρμα στολισμένο με άγαλμα σφίγγας, η Κλεοπάτρα σαγηνεύει το ρωμαϊκό κοινό, καθώς και τον Μάρκο Αντώνιο με το χρυσό της φόρεμα. Σεταρισμένο με μια εξαιρετική κάπα, μια ιδιαίτερη κόμμωση διακοσμημένη με φίδια που περιβάλλουν τον ήλιο, αφιέρωμα στον θεό Ρα.

Αυτή είναι είσοδος!

Κάπα σε χρυσό 24 καρατίων

Μια θεαματική κόμμωση που θυμίζει ένα φοίνικα, ένα θρυλικό πουλί με τη δύναμη να ξαναζεί και ένα σύμβολο της φιλοδοξίας της Κλεοπάτρας. Ο φοίνικας απεικονίζεται επίσης στην κάπα από χρυσό 24 καρατίων, διατμημένο σε λεπτές λωρίδες από χρυσό δέρμα διακοσμημένο με χιλιάδες χάντρες που σκιαγραφούν τα φτερά του πουλιού και στο φόρεμα στολισμένο με φτερά. Αυτό το εντυπωσιακό κοστούμι ταιριάζει με αυτό που φορούσε ο Καισάριος, ο μικρός βασιλιάς που παρουσιάστηκε στον λαό ως μελλοντικός Φαραώ της Αιγύπτου.

Ατόφιο χρυσάφι before it was cool!

Μια θρυλική φορεσιά

Η ντουλάπα της ηθοποιού για την ταινία άξιζε πάνω από 194.800 δολάρια για τα 65 ρούχα που φορούσε στην οθόνη και είναι ο υψηλότερος προϋπολογισμός που διατίθεται για έναν μόνο χαρακτήρα στην ιστορία της ταινίας. Το χρυσό φόρεμα συνέβαλε στην επιτυχία της ταινίας, η οποία κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου ενός για το «Καλύτερο Κοστούμι» για την Irene Sharaff και τον Vittorio Nino Novarese. Το 2012, η ολόχρυση κάπα δημοπρατήθηκε για 59.365 δολάρια.

Κάπα όλα τα λεφτά…. κυριολεκτικά.