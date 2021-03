Ο Anthony Frank Hawk, με το ψευδώνυμο Birdman, είναι Αμερικανός επαγγελματίας skateboarder, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της εταιρείας skateboard Birdhouse.

Πριν δύο χρόνια, είχε γίνει viral ένα tweet του που αφορούσε την συνάντησή του στο πάρκο με έναν μικρό σκεϊτά ο οποίος ήθελε να του δείξει μια φιγούρα του, χωρίς καν να τον έχει αναγνωρίσει.

Kid at skatepark (as I arrive): “you a good skater?

me: sometimes

him: you ever been here?

me: no

him: you travel a lot?

me: yes, perhaps too much

him: are you a YouTuber?

me: no, I’m just a skater and a dad

him: wanna see me do a jump?

me: absolutely

..and I then shot this pic pic.twitter.com/IBODPauEe2

— Tony Hawk (@tonyhawk) October 30, 2019