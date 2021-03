Ήταν ένας μοναχικός χρόνος για την Evelyn Shaw η οποία δεν μπορούσε να δει, πόσο μάλλον να αγκαλιάσει, κανέναν εξαιτίας της πανδημίας.

Επιτέλους όμως εμβολιάστηκε και κατάφερε να δει τα εγγόνια της και μάλιστα με… συνταγογράφηση.

«Είμασταν μαζί κάθε μέρα» ανέφερε η κόρη της, Laura. «Ερχόταν για φαγητό. Καθόταν στον καναπέ με το ένα εγγόνι στη μία πλευρά, το άλλο στην άλλη και τα άλλα δύο δίπλα της».

Όπως όλα αυτά σταμάτησαν όταν στη ζωή μας μπήκε πια ο κοροναϊός και η κοινωνική απομόνωση. Οι ηλικιωμένοι όπως η Evelyn έπρεπε να είναι άκρως προσεκτικοί καθώς ήταν στις ευπαθείς ομάδες.

Η μεγαλύτερη εγγονή της, Ataret νιώθει στενοχώρια που η γιαγιά της αναγκάζεται να περνάει τις μέρες της ολομόναχη χωρίς αγκαλιές και συζητήσεις από κοντά. Έτσι έχοντας κάνει και αυτή την πρώτη δόση του εμβολίου ένιωσε σίγουρη ότι οι δυο τους θα συναντιόντουσαν ξανά. Όμως η ηλικιωμένη φοβόταν. Και έτσι η κοπέλα πήγε στη γιατρό της και την παρακάλεσε να γράψει πάνω σε μια συνταγή ότι επιτρέπεται να την αγκαλιάσει!

«Δεν θα με αγκαλιάσει ποτέ. Είναι φοβισμένη» είπε στη γιατρό και εκείνη της απάντησε: «Έ τότε θα της γράψω μια συνταγή που θα λέει “επιτρέπεται να αγκαλιάσετε την εγγονή σας”. Έτσι και έγινε.

Μαμά και κόρη πήγαν στο σπίτι της γιαγιάς, της έδειξαν την… εντολή του γιατρού και η τρυφερή στιγμή της αγκαλιάς καταγράφηκε σε ένα βίντεο.

First hug she’s had in a year. Thank you to all the scientists and doctors who made this happen! pic.twitter.com/puvJlJpDoy

— Jessica Shaw (@JessicaShaw) March 9, 2021