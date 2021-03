Θα θέλατε να ακούσετε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να σας τραγουδά; Η ευχή σας μπορεί να γίνει εύκολα πραγματικότητα, χάρη σε μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν την οποιαδήποτε φωτογραφία, οποιουδήποτε προσώπου (ή και οποιουδήποτε αντικειμένου θυμίζει πρόσωπο) με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε απίστευτα τραγουδιστικά βίντεο.

Η εφαρμογή, που λέγεται Wombo AI είναι άλλη μια προσθήκη στα προγράμματα που επιτρέπουν την παραγωγή ψευδών βίντεο αληθινών προσώπων, και τα οποία ανησυχούν πολλούς ειδικούς. Όμως μια μερίδα τους υποστηρίζει ότι το Wombo θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα λεγόμενα «deepfakes».

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 15 τραγούδια. Ανάμεσά τους και το Thriller του Μάικλ Τζάκσον, αλλά και το πιο πρόσφατο Ding Dong Song του Gunther. Οι δημιουργοί της εφαρμογής βιντεοσκόπησαν ένα άτομο να τραγουδά το κάθε κομμάτι και να κάνει τις χαρακτηριστικές κινήσεις των ματιών, του προσώπου και των χειλιών, όπως δήλωσε ο Μπένκιν στο Insider. Αυτά τα βίντεο στη συνέχεια έδειξαν στην τεχνητή νοημοσύνη με ποιον τρόπο θα πρέπει να δώσει κίνηση στην οποιαδήποτε φωτογραφία επιλέγουν να αναρτήσουν οι χρήστες.

Και βέβαια το Wombo δεν φέρνει μαζί του τα συνηθισμένα προβλήματα των deepfakes. Όπως εξηγεί ο Μπένκιν στο Insider, τα βίντεο που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής «είναι ρεαλιστικά, όμως δεν δείχνουν αληθινά».



Ο Τόμπι Γουάλς, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σύδνεϊ της Αυστραλίας, δήλωσε στον Guardian ότι παρόλο που η εφαρμογή είναι άκακη, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα, ευκολία και ρεαλισμός αυτού του είδους των τεχνολογιών «μας οδηγεί σε επικίνδυνα σημεία».

