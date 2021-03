Μια γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο μακρινό 1993 θέλησε να κάνει η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε γίνεται» ανέτρεξε στο φωτογραφικό της αρχείο και βρήκε μια σπάνια φωτογραφία από την περίοδο που εκείνη ήταν παντρεμένη με τον Θάνο Καλλίρη και ο Γιώργος Θεοφάνους με την Ευρυδίκη.

Οι τέσσερις τους τότε έκαναν αρκετή παρέα και παρότι τα δυο ζευγάρια έχουν χωρίσει διατηρούν μέχρι σήμερα άριστη σχέση.

«Summer of 1993 στο On the rocks»

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ναταλία Γερμανού τη βλέπουμε να ποζάρει στην αγκαλιά του Γιώργου Θεοφάνους ενώ η Ευρυδίκη στην αγκαλιά του Θάνου Καλλίρη. Στην φωτογραφία και οι τέσσερις είναι σχεδόν αγνώριστοι!

«Summer of 1993 στο On the rocks !!! Photo by Nick Droukas. Πόσο «αλλιώς» ήταν όλα τότε!», έγραψε η Ναταλία Γερμανού στην λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε την φωτογραφία

