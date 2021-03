Ο 8χρονος Άλαν Κιμ κέρδισε βραβεύτηκε ως ο Καλύτερος Νέος Ηθοποιός του 2020 στα Critics’ Choice Awards της περασμένης Κυριακής για την ερμηνεία του στην ταινία «Minari».

Γλυκύτατος, φορώντας το κοστούμι του, ο μικρός συμμετείχε στη τελετή εξ αποστάσεως και όταν το όνομά του ανακοινώθηκε ξέσπασε σε κλάματα ενώ προσπαθούσε να ευχαριστήσει τους κριτικούς και την οικογένειά του.

“Is this a dream?”😭💖Congratulations to #Minari star Alan Kim, the #CriticsChoiceAwards winner for Best Young Actor! pic.twitter.com/LwqISe2nmR

— Minari (@MinariMovie) March 8, 2021