Οι πληροφορίες που μοιράστηκε το ζευγάρι στο αμερικανικό δίκτυο CBS και την Όπρα, έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο Παλάτι και θύελλα αντιδράσεων στις βρετανικές εκπομπές.

Μάλιστα, ο βιτριολικός Πιρς Μόργκαν, γνωστός για τις καυστικές επιθέσεις του προς το πρόσωπο της Μέγκαν, αμφισβήτησε ξανά τα όσα δήλωσε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την εκπομπή “Good Morning Britain”, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου ITV.

Από την άλλη, η Μέγκαν Μαρκλ έχει λάβει κύμα στήριξης και συμπαράστασης από διασημότητες με την Μπιγιονσέ επίσης να προστίθεται στη λίστα των υποστηρικτριών της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter, το εξής: «Σε ευχαριστούμε Μέγκαν για το θάρρος σου και την ηγετική ικανότητα. Αντλούμε όλοι δύναμη και έμπνευση από εσένα».

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. 💖https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) March 10, 2021