Ο Έλον Μασκ, ενώ συνηθίζει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε στο Twitter μια φωτογραφία με την Grimes και τον γιό τους.

Στην τρυφερή οικογενειακή στιγμή οι τρεις τους φαίνονται να απολαμβάνουν τον ήλιο . O Μάσκ και η Grimes φορούν γυαλιά ηλίου ενώ ο X Æ A-Xii- όπως είναι το όνομα του γιού τους- σε πρώτο πλάνο φαίνεται να παίζει με μια ανθοδέσμη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο ίδιος είχε ανακοινώσει μέσω Twitter το σχέδιό του να δημιουργήσει μια νέα, τεχνολογικά εξελιγμένη πόλη που θα λέγεται «Starbase» και η οποία θα βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου η SpaceX κάνει τις δοκιμές της. «Από εδώ στον Άρη και από εκεί στα άστέρια» είχε γράψει λίγο αργότερα.

From thence to Mars,

And hence the Stars.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021