Πίτσα με ανανά είχαμε δοκιμάσει και στο παρελθόν – με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Γλυκιά πίτσα επίσης – και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι;

Όμως αυτό το τερατούργημα δεν το είχαμε ξαναδεί.

Η συγκεκριμένη «πίτσα» (που θα έπρεπε να ντρέπεται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όνομα), έχει στη βάση της κρέμα τυρί (ως εδώ όλα καλά), από πάνω μοτσαρέλα, γιαούρτι και… δημητριακά πρωινού με γεύση φρούτων. Και συμπυκνωμένο γάλα.

Δεν ξέρουμε αν την έφτιαξε το δίχρονο παιδάκι του πιτσαδόρου ή αν πρόκειται για κάποιου είδους φάρσα.

Το σίγουρο είναι ότι από την πλευρά μας, δεν θα την τρώγαμε με τίποτα. Εσείς;

We know how Iowans feel about their breakfast pizza, but have you considered Froot Loops on pizza? Well, now’s the time to consider it, as the Forest Ave. location in Des Moines of Fong’s Pizza has added it to their menu. https://t.co/oCWfy3VhSb pic.twitter.com/PepQHm06M2

— Des Moines Register (@DMRegister) February 26, 2021