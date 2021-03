Ένα γλυκό βίντεο δύο μικρών κοριτσιών που δεν αναγνώρισαν τον πατέρα τους αφού ξυρίστηκε για πολύ καιρό έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Father shaved for the very first time,watch his twin kids reaction reaction 😂😭😍 pic.twitter.com/6MJOlFSSCI

— Aqualady𓃤 𓅇 𓅋 𓆘 (@Aqualady6666) March 4, 2021