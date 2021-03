Συζητήσεις με το Star φαίνεται ότι έχει η νεαρή παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου που παρουσιάζει την εκπομπή Pop Up.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, ανέφερε πως έχει την πληροφορία πως ο κύκλος του Pop Up κλείνει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Είπε μάλιστα ότι το Star, τη σκέφτεται για το «Dancing with the Stars». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της το Pop Up δεν θα συνεχιστεί και ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιο άλλο πρότζεκτ για την παρουσιάστρια

Η Ναταλία Γερμανού όμως, μέσα από την εκπομπή της διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία λέγοντας ότι η Ηλιάνα παραμένει στον Alpha! “Δεν θα αποχωρήσει η Ηλιάνα από τον Αlpha και δεν πάει στο Star” είπε η Ναταλία Γερμανού.