Τι και αν είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός για την αγορά του; Τι και αν τα χρήματα που ζητάει η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολλά; Ο Εμπαπέ αποτελεί διακαή πόθο για έναν οπαδό της Λίβερπουλ, που αποφάσισε να κάνει… έρανο για να τον φέρει στο Μέρσισαϊντ.

Η θεωρία μάλιστα που διατύπωσε ήταν ακόμα καλύτερη. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν 100 εκατ. φίλοι των «ρεντς» σε όλο τον πλανήτη και αν ο καθένας από αυτούς δώσει 2,5 λίρες, τότε ο θα συγκεντρωθούν τα χρήματα για να αποκτηθεί ο Γάλλος επιθετικός.

Μάλιστα, αγγλικά μέσα αναφέρουν πως ήδη έχουν μαζευτεί γύρω στις 300 λίρες, με τα δυο τρίτα των χρημάτων αυτών να έχουν δοθεί από έναν και μόνο άνθρωπο.

#LFC fans set up £250m GoFundMe to raise money for Kylian Mbappe transfer 😂 https://t.co/We6sjZM6Kh

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 6, 2021