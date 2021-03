Αναβολή για το 2022 πήρε η έφεση του Χάρι Μαγκουάιρ, για την ποινή που του είχε επιβληθεί από το Τριμελές Πλημμελιοδικείο Σύρου.

Λόγω της κατάστασης του κορωνοϊού, τα δικαστήρια αναλαμβάνουν να εκδικάσουν μόνο σοβαρές υποθέσεις και όπως φαίνεται αυτή του Άγγλου δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα.

Θυμίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό, με το δικαστήριο Σύρου να του επιβάλει την τιμωρία της φυλάκισης των 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή.

Όπως είχε βγει στην δημοσιότητα τότε, όλα ξεκίνησαν όταν μία παρέα από την πατρίδα του, άρχισε να παρενοχλεί την αδερφή του. Ο 28χρονος αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα να προβεί σε πράξεις βίας και να οδηγηθεί στο τοπικό τμήμα της Μυκόνου.

BREAKING: Video of Harry Maguire’s fight in Mykonos has surfaced.

Per police reports, Maguire, his brothers & a friend began fighting police when they arrived on the scene after this.

They’re now being accused of assault & are being held in the District Attorney’s Dpt on Syros. pic.twitter.com/z6Ra9aDLrI

— Super Greek (@TheSuperGreek_) August 21, 2020