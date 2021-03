Ο Νίκολας Κέιτζ έγινε για 5η φορά γαμπρός. Ο 57χρονος ηθοποιός παντρεύτηκε τη σύντροφό του Ρίκο Σιμπάτα τον περασμένο μήνα, στο Wynn Hotel του Λας Βέγκας.

[PICS] Nicolas Cage and Riko Shibata Wedding Photos at the Wynn Hotel in Las Vegas on February 16th 2021 pic.twitter.com/xRK2ZjbztX

— NicolasCageOnFire (@CageOnFire) March 6, 2021