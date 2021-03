Λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού και, ενώ η Ιταλία δοκιμαζόταν σκληρά, ένα νοσοκομείο του Μιλάνου ζητά από τον βραβευμένο συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, Ρομπέρτο Πιουμίνι (Roberto Piumini), ένα έργο που θα εξηγεί στα παιδιά τι συμβαίνει.

Ο Πιουμίνι γράφει το ποίημα Che cos’è che in aria vola? και το ποίημα γίνεται viral στο διαδίκτυο. Ενώσεις μεταφραστών της Ιταλίας αποφασίζουν να το μεταφράσουν και να το διαδώσουν σε όλο τον κόσμο και η σημαντικότερη έκθεση παιδικού βιβλίου στον κόσμο, η Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια (Bologna Children’s Book Fair – BCBF), αποφασίζει να πάρει το εγχείρημα υπό την αιγίδα της, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενώσεων Μεταφραστών Λογοτεχνίας (CEATL), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών (FIT) και τις ιταλικές μεταφραστικές ενώσεις Strade και AITI.

Λίγους μήνες αργότερα, ο δικτυακός τόπος της Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια φιλοξενεί το ποίημα σε περισσότερες από 30 γλώσσες (από αφρικάνικα και εβραϊκά μέχρι καλάνγκα, κίντσουα, κινεζικά και φινλαδικά), ενώ πολλές μεταφράσεις συνοδεύονται και από βίντεο με την απαγγελία στην εκάστοτε γλώσσα.

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της FIT και συμμετείχε στο πρότζεκτ Is there something in the air? με δύο μεταφράσεις του ποιήματος. Όταν, μάλιστα, η Έκθεση της Μπολόνια ζήτησε από την ΠΕΕΜΠΙΠ ένα βίντεο με το ποίημα Τι πετάει στον αέρα; η ΠΕΕΜΠΙΠ δε δίστασε να πειραματιστεί και να εμπιστευτεί τρεις νέους δημιουργούς: τον 15χρονο ράπερ TQR (Αρίωνας Κουμενίδης) που ανέλαβε να μετατρέψει το ποίημα σε ραπ τραγούδι και, στη συνέχεια, τις τελειόφοιτες φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ντιλένα Ηλιοπούλου (Nena) και Κωνσταντίνα Γαβριηλίδου (Kona G.), οι οποίες δημιούργησαν ένα υπέροχο πρωτότυπο animation video εμπνευσμένο από τη διασκευή του TQR. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το απολαύσετε στο κανάλι της ΠΕΕΜΠΙΠ στο YouTube.

Ποια είναι η ΠΕΕΜΠΙΠ;

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) ιδρύθηκε το 2005 με κύρια αποστολή την εκπροσώπηση των πτυχιούχων μεταφραστών οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Είναι μέλος της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών FIT (Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών ∆ιερμηνέων και Μεταφραστών EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association).

Θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, άρτιες γλωσσικές γνώσεις και αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, στελεχώνουν τα μεταφραστικά τμήματα σε διάφορα Υπουργεία, απορροφούνται σε διάφορες θέσεις σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Η.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών ή εργάζονται με ιδιαίτερη επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα είτε ως έμμισθοι συνεργάτες είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεπώς είναι οι καθ’ ύλην αρμοδιότεροι να αναλαμβάνουν τη μετάφραση κειμένων που άπτονται πολλών διαφορετικών γνωστικών πεδίων, προς και από τις γλώσσες που αναγράφονται στο πτυχίο τους, αλλά και σε τρίτες γλώσσες. Επιπλέον, σε σχέση με τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αστικές και ποινικές) για την εγκυρότητα του περιεχομένου των μεταφράσεων βάσει του Π.∆. 169/2002

β) η ΠΕΕΜΠΙΠ εκδίδει εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών για τη μετάφραση, υπεύθυνη δήλωση και σφράγιση με επαγγελματικές σφραγίδες και σφραγίδες του συλλόγου των εγγράφων που προορίζονται για κατάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες από ιδιώτες. Στο πλαίσιο των σκοπών της, όπως προαναφέρθηκε, η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλα σχεδόν τα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, εκδόθηκε η εγκύκλιος ∆ΟΑ/Φ.13/484/11710 ημερομηνίας 11/08/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών-∆ιερμηνέων» η οποία 25 χρόνια μετά από την ίδρυση του ΤΞΓΜ∆ κατήργησε τις θέσεις ∆Ε Μεταφραστών-∆ιερμηνέων παρατηρώντας εύστοχα ότι:

«… κρίνεται σκόπιμο οι διάφοροι φορείς του δημοσίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, να εκσυγχρονίζουν τους κλάδους και τις ειδικότητες του υπηρετούντος προσωπικού, ενσωματώνοντας τις εξελίξεις που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας».